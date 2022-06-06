Перемогти безсоння – 5 порад, як виспатися під час війни

Порушений режим сну, безсоння – часте явища під час війни. Але організму обов'язково потрібно спати не менше 7 годин на добу, як цього досягти – у статті

Виспатися під час війни та перемогти безсоння допоможе обмеження читання новин, прохолода в кімнаті та дихальні вправи / Фото: Колаж: Сьогодні

Неможливість заснути, уривчастий сон або взагалі – повне безсоння : на жаль, такі проблеми відчуває зараз чи не кожен українець Причина одна – війна з Росією , постійна небезпека обстрілу або бомбардування, повітряна тривога, нічні чергування, страх за життя рідних та близьких.

Не скрольте новини (не гортайте стрічку) перед сном, особливо якщо ви вже лежачи в ліжку

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Але людському організму потрібен повноцінний сон, як мінімум – 7 годин, інакше він просто не зможе нормально функціонувати. Як навчитися спати під час війни – розповіли в МОЗ України Так, щоб знизити рівень тривожності та налагодити сон, постарайтеся:

Фільтрувати події, які відбуваються округу вас. Зменшити рівень стресу можливо, якщо ви перестанете переживати через все, що відбувається довкола. Зосередьтеся краще на тих питаннях, які насамперед постають перед вами та вашими рідними. Вдень використовуйте будь-яку можливість перебувати під природним освітленням, а лягаючи спати – уникайте яскравого освітлення. Так ви допоможете мозку відновити денні та нічні біоритми. Ваше спальне місце має бути максимально зручним. Або хоча б температура в кімнаті для сну не повинна бути надто високою, краще спати у прохолодному приміщенні . Не скрольте новини (не гортайте стрічку) перед сном, лежачи у ліжку. Постарайтеся розслабити м'язи обличчя та тіла, подумайте про приємні речі, глибоко подихайте. Якщо ви відчуваєте, що не виспалися, а вдень з'явилася можливість поспати – обов'язково використовуйте її.

Якщо ж заснути не вдається вже тривалий час або сон уривчастий, то отримайте консультацію лікаря, або як мінімум постарайтеся зв'язатися онлайн.

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