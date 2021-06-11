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Пиво зміцнить імунітет, якщо їм не надто захоплюватися – вчені

Сьогодні, 08:15

Пиво – корисний для здоров'я ферментований продукт. Якщо пити його помірно, то можна зміцнити імунну систему і знизити шкоду від окисного стресу

Пиво, як алкогольне, так і ні, допомагає зміцнити імунну систему
Пиво, як алкогольне, так і ні, допомагає зміцнити імунну систему
Фото: unsplash.com

Пиво – привабливий спосіб поліпшити здоров'я, правда за умови, що цим пінним напоєм не зловживати. Таку сміливу заяву зробили мексиканські вчені: результат їх дослідження опублікований в медичному журналі Nutrients .

Чому саме пиво, а не інший напій?

Чим же пиво привернуло увагу медиків? Вчені відзначають, що цей напій дуже популярний, вживається в усьому світі, до того ж пиво має високу харчову і біологічну цінність.

Оскільки пиво – продукт ферментований, тобто продукт бродіння, який містить біологічно активні компоненти, що робить пиво потенційної функціональної харчовою добавкою. Як алкогольне, так безалкогольне пиво багате вітамінами, мінералами, білками, вуглеводами і антиоксидантами. Наприклад, шишки хмелю, що використовуються для пивоваріння, містять ефірні масла, гіркі кислоти і флавоноїди, рослинні речовини, які є потужними антиоксидантами і модуляторами імунної відповіді.

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Говорячи простими словами, пиво допомагає знизити шкоду окисного стресу і зміцнити імунітет. А ще – знизити запальні маркери, що надає позитивний ефект на серцево-судинну систему. І в цьому плані пиво набагато ефективніше і безпечніше вина та джина, з якими вчені порівнювали корисні властивості пива.

А скільки пива можна пити без шкоди, адже воно калорійне?

Серед всіх алкогольних напоїв пиво є найменш калорійним, так як у нього мінімальна міцність. Навіть у вина енергетична цінність в 2-3 рази вище. Але тим не менше, якщо зловживати пивом, то можна і набрати зайву вагу, і заробити пивний алкоголізм.

Серед всіх алкогольних напоїв пиво – найменш калорійне
Серед всіх алкогольних напоїв пиво – найменш калорійне
Фото: Unsplash

У дослідженні говориться, що учасники дослідження вживали не більше 660 мл пива на день. Але все-таки медики не рекомендують пити пиво щодня, щоб не впасти в залежність і не набрати зайву вагу.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як приготувати коктейлі на основі пива.

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