Весняний пілінг: як уникнути пігментації і "скинути" 10 років – розповіла косметолог

Пілінгові процедури можуть ще більше посилити пігментацію, якщо ігнорувати поради фахівця

Пілінг обличчя – це одна з топових процедур по догляду за шкірою. Що таке пілінгові процедури, яка від них користь для здоров'я шкіри, чи є протипоказання для проведення пілінгу, відповіла косметолог Юлія Євсюкова .

Навіщо роблять пілінг обличчя

Пілінг обличчя, хімічний , косметичний або інший (і тіла теж) – це процедура, в ході якої видаляються ороговілі шари епідермісу, верхнього шару шкіри. В результаті верхній шар дерми забирається, регенерація шкіри поліпшується.

Пілінг очищає і регенерує шкіру Фото: Pexels

Пілінг корисний тим, що:

шкіра стає більш здоровою, гладкою і сяючою, омолоджується, розгладжуються зморшки , поліпшується кровообіг і колір обличчя, тон шкіри стає рівним, усуваються чорні точки, акне , тонус шкіри і пружність підвищуються.

Чи правда, що навесні пілінг особи робити не можна?

Ні, неправда: сучасна косметологія має в своєму арсеналі безліч пілінгів, які використовуються для підтримки і оздоровлення шкіри цілий рік.

Найголовніше – вибрати процедуру і косметологічні засоби, які підходять саме вашому типу шкіри, врахувати всі індивідуальні особливості.

Це може зробити тільки фахівець. Але, як і у будь-якої процедури, є протипоказання для весняного пілінгу.

Коли і кому не можна робити весняний пілінг

Коли за вікном все більше з'являється сонця, утриматися від пілінгових процедур слід людям з уже наявною пігментацією шкіри. Таким людям можна робити пілінгові процедури з листопада по березень, коли сонце найменш активно. Тобто враховується сонячна активність, яка змінюється з року в рік, щоб уникнути алергії на сонце та інших реакцій.

Порушення пігментації шкіри також може бути викликано проблемами зі здоров'ям, гормональним дисбалансом , Віковими змінами. А в деяких випадках призначають предпілінгову підготовку: особливо важлива підготовка перед проведенням гликолевих і ретинолової пілінгів. Це процедури хімічного пілінгу гліколевої або ретинолової кислотою. Тому перед такими процедурами обов'язково потрібна консультація фахівця.

Чому не можна робити пілінг перед відпусткою

Припинити всі пілінгові процедури слід також за 2-3 тижні до поїздки у відпустку. Наприклад, якщо ви збираєтеся в сонячний Єгипет або підкорювати Карпати, то утримайтеся від пілінгу. Інакше моментально на обличчі з'явиться сильна пігментація і відпустка буде безнадійно зіпсований.

Особливості догляду за шкірою після пілінгу

Після пілінгових процедур важливо не ігнорувати поради косметолога і обов'язково використовувати крем з SPF.

SPF розшифровується як Sun Protection Factor – фактор захисту від сонця.

Після пілінгу важливо використовувати крем з SPF Фото: Depositphotos

До речі, використовувати такий засіб потрібно не тільки після косметологічних процедур , А регулярно, навіть у холодну пору року (якщо видався сонячний день). Тільки навесні і влітку слід використовувати засоби з більш високим ступенем захисту, а взимку – з більш низькою. А також враховувати свій тип шкіри.

Чи можна робити пілінг самостійно вдома?

Від "самодіяльності" в домашніх умовах, якщо ви ніколи не були у косметолога, варто утриматися. Особливо якщо придбали якийсь засіб вперше: невідомо, як ваша шкіра на нього відреагує.

Щоб не нашкодити шкірі, в домашніх умовах можна використовувати не скраби, а легкі пілінг-гелі.

Обов'язково вивчіть склад, в засобі має бути максимальна кількість натуральних речовин, наприклад, екстракт броколі. Натуральні компоненти не порушують гідроліпідну мантію шкіри. Але найголовніше – не соромтеся питати фахівця! Адже від цього залежить не тільки стан вашої шкіри, але і здоров'я всього організму.

Нагадаємо, що недавно ми писали про те, як зробити маску-пілінг будинки.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися