Весняний пілінг: як уникнути пігментації і "скинути" 10 років – розповіла косметолог
Пілінгові процедури можуть ще більше посилити пігментацію, якщо ігнорувати поради фахівця
Пілінг обличчя – це одна з топових процедур по догляду за шкірою. Що таке пілінгові процедури, яка від них користь для здоров'я шкіри, чи є протипоказання для проведення пілінгу, відповіла косметолог Юлія Євсюкова .
Пілінг обличчя, хімічний , косметичний або інший (і тіла теж) – це процедура, в ході якої видаляються ороговілі шари епідермісу, верхнього шару шкіри. В результаті верхній шар дерми забирається, регенерація шкіри поліпшується.
Пілінг корисний тим, що:
- шкіра стає більш здоровою, гладкою і сяючою, омолоджується,
- розгладжуються зморшки ,
- поліпшується кровообіг і колір обличчя, тон шкіри стає рівним,
- усуваються чорні точки, акне ,
- тонус шкіри і пружність підвищуються.
Ні, неправда: сучасна косметологія має в своєму арсеналі безліч пілінгів, які використовуються для підтримки і оздоровлення шкіри цілий рік.
Це може зробити тільки фахівець. Але, як і у будь-якої процедури, є протипоказання для весняного пілінгу.
Коли за вікном все більше з'являється сонця, утриматися від пілінгових процедур слід людям з уже наявною пігментацією шкіри. Таким людям можна робити пілінгові процедури з листопада по березень, коли сонце найменш активно. Тобто враховується сонячна активність, яка змінюється з року в рік, щоб уникнути алергії на сонце та інших реакцій.
Порушення пігментації шкіри також може бути викликано проблемами зі здоров'ям, гормональним дисбалансом , Віковими змінами. А в деяких випадках призначають предпілінгову підготовку: особливо важлива підготовка перед проведенням гликолевих і ретинолової пілінгів. Це процедури хімічного пілінгу гліколевої або ретинолової кислотою. Тому перед такими процедурами обов'язково потрібна консультація фахівця.
Припинити всі пілінгові процедури слід також за 2-3 тижні до поїздки у відпустку. Наприклад, якщо ви збираєтеся в сонячний Єгипет або підкорювати Карпати, то утримайтеся від пілінгу. Інакше моментально на обличчі з'явиться сильна пігментація і відпустка буде безнадійно зіпсований.
Після пілінгових процедур важливо не ігнорувати поради косметолога і обов'язково використовувати крем з SPF.
SPF розшифровується як Sun Protection Factor – фактор захисту від сонця.
До речі, використовувати такий засіб потрібно не тільки після косметологічних процедур , А регулярно, навіть у холодну пору року (якщо видався сонячний день). Тільки навесні і влітку слід використовувати засоби з більш високим ступенем захисту, а взимку – з більш низькою. А також враховувати свій тип шкіри.
Від "самодіяльності" в домашніх умовах, якщо ви ніколи не були у косметолога, варто утриматися. Особливо якщо придбали якийсь засіб вперше: невідомо, як ваша шкіра на нього відреагує.
Обов'язково вивчіть склад, в засобі має бути максимальна кількість натуральних речовин, наприклад, екстракт броколі. Натуральні компоненти не порушують гідроліпідну мантію шкіри. Але найголовніше – не соромтеся питати фахівця! Адже від цього залежить не тільки стан вашої шкіри, але і здоров'я всього організму.
Нагадаємо, що недавно ми писали про те, як зробити маску-пілінг будинки.
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