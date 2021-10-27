Як після переходу на зимовий час знизити шкоду для здоров'я – 7 важливих кроків

Переведення часу схоже на зміну часових поясів під час подорожі, він має низку негативних наслідків для здоров'я. Уникнути цього допоможуть поради сімейного лікаря

Перехід на зимовий час загрожує стресом, недосипанням, переїданням і не лише / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже кілька років робляться спроби відмовитись від практики переходу на зимовий час, проте ситуація залишається незмінною. Сьогодні разом із Анною Сєровою, сімейною лікаркою медичної мережі "Добробут", розбираємося з тим, як впливає переведення годинника на організм і як уникнути його негативних наслідків.

Ганна Сєрова / Фото: пресслужба

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Коли переводять годинник на зимовий час і навіщо?

Ось уже понад 40 років двічі на рік жителі нашої держави разом із більшістю інших країн переводять годинник. Історично так склалося через те, що в літньо-весняний період тривалість світлового дня більша, і переведення годинника вперед навесні дозволяло економити ресурси, що витрачаються на освітлення.

Незважаючи на те, що переходити на зимовий час шкодить здоров'ю, ми знову переведемо годинник / Фото: REUTERS

З плином часу та розвитком енергетичних технологій необхідність у цьому відпала, особливо на тлі несприятливих впливів на здоров'я та самопочуття людей. Тому в останні роки все більше країн відмовляються від практики переведення годинників, і цього року низка держав Євросоюзу перейде на зимовий час востаннє.

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А в нас, в Україні, у ніч із суботи, 30 жовтня на неділю, 31 жовтня, всі знову переведуть стрілки на годину тому. Це дозволить у вихідний, неділю, спати на годину довше та продовжить добу на одну годину. Але чи це так добре для здоров'я?

Чи правда, що "збивається" і наш біологічний годинник?

Наш організм влаштований таким чином, що сон та інші функції, як-от апетит і настрій, регулюються циркадними ритмами, які становлять 24-годинні цикли. Ці ритми багато в чому залежить від тривалості світлового дня.

Для нашої країни найбільш природним і найбільш сприятливим для організму є використання зимового часу, оскільки що воно найбільше відповідає часу сходу і заходу сонця у нашій широті, – каже Ганна Сєрова. – Ефект переведення часу схожий на зміну часових поясів під час подорожі, і багато в чому може спровокувати низку негативних наслідків нашого здоров'я.

Як пов'язаний настрій і перехід на зимовий час?

Порушення звичних ритмів сну призводить до сонливості наступного дня, порушення настрою та підвищеної дратівливості, що негативно впливає на пам'ять, працездатність та рівень концентрації. Восени та взимку більшість людей перебувають у приміщенні: на роботі, у школі, чи вдома у розпал пандемії.

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Порушення звичних ритмів сну призводить до сонливості наступного дня / Фото: freepik.com

На той час, коли ми маємо можливість вийти на вулицю, вже темно. Недоотримання сонячного світла знижує кількість вітаміну D, виробленого організмом, низький рівень якого пов'язаний з поганим настроєм, депресією, втомою та м'язовим болем.

Втрата години вечірнього світла восени може помітно вплинути на наш настрій і сигналізувати про початок сезонного афективного розладу – стану, схожого на депресію, пов'язаного з нестачею сонячного світла.

Літній час, через те, що є неприродним, найбільше порушує циркадні ритми і вносить більший дисонанс у щоденний ритм життя, – каже Ганна Сєрова. – Низка досліджень свідчать, що комплекс фізичних та психологічних розладів, викликаних переведенням годинника, знижують задоволеність життям, продуктивність роботи та якість її результатів.

Також суттєво збільшується кількість травм на роботі. Вважається, що втома, спричинена переведенням годинника, є основною причиною збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

Тобто, при переведенні годинника страждає і фізичне здоров'я?

Є безліч досліджень, що ілюструють вплив переходу на літній час на циркадний ритм людського тіла. Одне з них, що перехід на літній час та порушення циркадних ритмів призводить до збільшення частоти інфарктів міокарда.

У багатьох інших опублікованих дослідженнях також наголошувалося, що ризик інфаркту міокарда та частота інсультів збільшується в перші два тижні після переведення годинника, потім знижується протягом наступних 1-2 тижнів. Дослідники вказують, що в середньому під час переведення часу люди недосипають близько години, що призводить до підвищення рівня стресу.

При переведенні часу люди недосипають близько години, що призводить до підвищення рівня стресу / Фото: Pexels

Інші дослідження ілюструють, що порушення циркадних ритмів після переведення годинника може бути потенційним канцерогеном, оскільки призводить до пригнічення вироблення мелатоніну – гормону, що має онкопротективну дію. Як результат було відзначено збільшення частоти таких захворювань, як лейкоз, рак грудей, кишечника, шлунка та інших. Також є дослідження негативного впливу на фертильність — перехід на літній час збільшує частоту викиднів після ЕКЗ.

Переведння годинника також може позначитися на режимі живлення. Нестача сну впливає на рівень гормонів, що призводить до зміни апетиту, збільшення потягу до їжі та можливого переїдання. Порушення сну також підвищують інсулінорезистентність і спонукають організм накопичувати більше калорій у жировій тканині.

Як підготувати організм до переходу на зимовий час?

Щоб звести до мінімуму негативні наслідки, дотримуйтесь низки простих, але ефективних правил, які за кілька тижнів безболісно допоможуть увійти у новий режим:

Зробіть поступовий перехід – за кілька днів до переведення годинника лягайте спати і прокидайтеся на 10-15 хвилин раніше кожного дня, щоб допомогти організму поступово адаптуватися. Дотримуйтесь режиму сну — як тільки час буде переведено, постарайтеся вставати та лягати спати у звичайний час. Те саме і з іншими повсякденними справами, такими як прийом їжі та заняття спортом. Дотримуйтесь гігієни сну – заведіть звичку лягати і прокидатися в один і той же час; не зловживайте у другій половині дня кофеїном, алкоголем, активним фізичним навантаженням. На окрему увагу заслуговує відмова від використання перед сном світловипромінюючих пристроїв, як-от планшети і мобільні телефони, екрани яких випромінюють синє світло – фоторецептори сітківки максимально чутливі до випромінювання даного спектру, що призводить до придушення вироблення мелатоніну і негативного впливу на сон. Комфортний для сну мікроклімат – прохолодне вологе повітря у спальні, щільні штори або ролети – покращує якість сну та вироблення мелатоніну. Намагайтеся бувати на відкритому повітрі та більше проводити часу на сонці, навіть якщо це невелика прогулянка в обід. Можна навіть посидіти біля вікна чи спробувати фототерапію. Також обережніше для того, щоб не переборщити з кофеїном у цей перехідний період. Не обов'язково пропускати ранкову чашку кави, але тримайтеся подалі від напоїв із кофеїном увечері.

Кава та подібні до неї напої на ніч можуть призвести до проблем із засипанням. Дотримуйтесь цих простих порад і перехід на зимовий час пройде для вас максимально непомітно!

Також ми писали, чому Україні досі переходить на зимовий час.