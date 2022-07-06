Паста з кабачків з помідорами – як приготувати корисний гарнір швидко

Кабачки, сезонний корисний овоч плюс часник, помідори та куряче філе – вийде смачна, ситна та дієтична страва одночасно, яка доступна практично кожному

Паста з кабачків з помідорами та курячим філе - корисний та ситний гарнір за пару хвилин

Кабачок – один з топових дієтичних продуктів, до того ж зараз сезон на цей овоч. Також на підході перші ґрунтові поміодри, удосталь зараз зелені, яка по можливості обов'язково повинна бути у вашому раціоні. Рецептом швидкого корисного гарніру із сезонних овочів та курки поділилася дієтолог Олеся Добрянська.

Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

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У кабачках містяться необхідні нашому мозку, серцю, печінці та м'язам вітаміни та мікроелементи. А ще овоч допоможе покращити не тільки травлення, а й стан шкіри та колір обличчя.

Томати містять багато вітаміну А та вітаміну К, а також значну кількість вітамінів групи В, фолієвої кислоти та тіаміну. А ще помідори — гарне джерело заліза, калію, марганцю, магнію, фосфору та міді.

Помідори – гарне джерело заліза, калію, марганцю, магнію, фосфору та міді.

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Ну і звичайно нашому організму потрібен будівельний матеріал – білок: куряче філе, мабуть, зараз найдоступніше для багатьох м'ясо. Всі ці інгредієнти відмінно поєднуються в кабачковій пасті: ця економна корисна і смачна страва готується за лічені хвилини. Підходить як гарнір або як окрема страва з грибами або сметанним соусом. Отже, беремо:

Кабачки 2

Помідори 2 (можна замінити на молоду моркву)

Часник 2 зубчики

Оливкова олія 3 ст. л

Сіль за смаком

Куряче філе 1 шт. , а також 1 ст. л бальзамічного соусу (або соєвий)

1 ст. л трави або орегано, на ваш смак.

Куряче філе нарізаємо і тушкуємо на воді із закритою кришкою хвилин 20. На сковороді розігріваємо олію, кидаємо часник на 1-2 хв. Додаємо в сковороду помідори без шкірки нарізані соломкою, тушкуємо 3-5 хв. Кабачок нарізаємо тоненькими довгими смужками (допоможе тертушка для корейської моркви).

Додаємо кабачки до часнику з помідорами, тут важливо не перемішувати, а злегка трусити страву, щоб кабачки не перетворилися на "кашу". Тушкуємо 5 хвилин на великому вогні. Кладемо в тарілку разом з філе та прикрашаємо зверху зеленню та пармезаном.

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