Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Відставка Джонсона ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі

I love Ukraine

Що з Путіним

Діана VS зумери

Як пити воду влітку

Басейни у Києві

Тиждень моди
СЬОГОДНІ Life Здорово

Овочі, фрукти та менше солодкого – як харчуватися влітку в спеку

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 липня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Літня" їжа і напої можуть сприяти природному охолодженню і хорошому самопочуттю, і це зовсім не морозиво з солодкою колою. Що є в спеку влітку – у матеріалі
Легкі білки та складні вуглеводи, а також фрукти, овочі та відмова від цукру – так найкраще харчуватися в спеку
Легкі білки та складні вуглеводи, а також фрукти, овочі та відмова від цукру – так найкраще харчуватися в спеку

Влітку, особливо в спеку апетит стає менше, тому їжте стільки, щоб вгамувати голод (не потрібно їсти через силу). А ось підвищений апетит у спеку говорить про зневоднення організму. Які ще нюанси харчування у спеку – порадами поділилися children_policlinic_12 та нутриціолог Тетяна Ярмошук.

У спеку року у будь-якому випадку, сніданок та вечеря повинні бути повноцінними, а обід, за відсутності почуття голоду, можна пропустити або замінити легким перекушуванням (не солодким). Повноцінний несолодкий сніданок – це повільні вуглеводи (нешліфовані крупи, цільнозерновий хліб) + білок (яйця, морепродукти, субпродукти, бобові) + жири (нерафінована олія, авокадо, насіння, горішки) + клітковина (овочі та зелень).

У спеку року сніданок і вечеря мають бути повноцінними, а обід, за відсутності почуття голоду, можна пропустити
У спеку року сніданок і вечеря мають бути повноцінними, а обід, за відсутності почуття голоду, можна пропустити


На вечерю підійде легкий білок (наприклад, морепродукти) + овочі (можна термооброблені). Не рекомендується вживати занадто холодну їжу та напої, оскільки вони блокують вироблення шлункового соку та погіршують весь процес травлення.

Важливо: морозиво та крижані напої не охолоджують, а солодка вода погано вгамовує спрагу – це все маркетинговий хід. Літня спека впливає роботу всього організму, відповідно і самопочуття. Найбільш уразливі до спеки діти та люди похилого віку. Тому не забувайте, що природному охолодженню та доброму самопочуттю сприяють продукти, які ми їмо. .

Реклама

Так, сирі овочі багаті високим вмістом води, тому ми їх знижуємо ризик зневоднення. Особливу увагу приділить листовим овочам. (салату, петрушці, буряках), огіркам, селери, помідорам.

Напої з цукром взагалі виключіть із раціону в спеку, віддавайте перевагу не смузі, а цільним фруктам
Напої з цукром взагалі виключіть із раціону в спеку, віддавайте перевагу не смузі, а цільним фруктам

Якщо говорити про фрукти, то ідеальною їжею є кавуни та дині адже вони чудово втамовують спрагу і очищають організм. Крім того, овочі та фрукти – джерело калію, яке допомагає регулювати втрату рідини організмом внаслідок посиленого потовиділення.

Реклама

Не зловживайте соками та смузі, а віддавайте перевагу цілісним фруктам. Напої з цукром взагалі виключіть із раціону. І навпаки віддайте перевагу трав'яним чаям та холодним супам.

Також ми писали рецепт літнього корисного лимонаду з м'ятою

А ще читайте, чим корисна малина і скільки ягід можна їсти на день.

Реклама

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Модно
Ідеї нейл-дизайну
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
1 /2
Більше варіантів
Цитата дня

Після чотирьох місяців війни ніхто з нас не в порядку

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Подробиці з модних показів
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Афіша липня

5-31 липня з 10:00

Виставка "Між небом та землею"

7 липня о 20:00

Концерт гурту "КАЗКА"

22 липня о 17:00

Концерт Verka Serduchka
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти