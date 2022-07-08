Овочі, фрукти та менше солодкого – як харчуватися влітку в спеку

"Літня" їжа і напої можуть сприяти природному охолодженню і хорошому самопочуттю, і це зовсім не морозиво з солодкою колою. Що є в спеку влітку – у матеріалі

Легкі білки та складні вуглеводи, а також фрукти, овочі та відмова від цукру – так найкраще харчуватися в спеку

Влітку, особливо в спеку апетит стає менше, тому їжте стільки, щоб вгамувати голод (не потрібно їсти через силу). А ось підвищений апетит у спеку говорить про зневоднення організму. Які ще нюанси харчування у спеку – порадами поділилися children_policlinic_12 та нутриціолог Тетяна Ярмошук.

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У спеку року у будь-якому випадку, сніданок та вечеря повинні бути повноцінними, а обід, за відсутності почуття голоду, можна пропустити або замінити легким перекушуванням (не солодким). Повноцінний несолодкий сніданок – це повільні вуглеводи (нешліфовані крупи, цільнозерновий хліб) + білок (яйця, морепродукти, субпродукти, бобові) + жири (нерафінована олія, авокадо, насіння, горішки) + клітковина (овочі та зелень).

У спеку року сніданок і вечеря мають бути повноцінними, а обід, за відсутності почуття голоду, можна пропустити

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На вечерю підійде легкий білок (наприклад, морепродукти) + овочі (можна термооброблені). Не рекомендується вживати занадто холодну їжу та напої, оскільки вони блокують вироблення шлункового соку та погіршують весь процес травлення.Важливо:а солодка вода погано вгамовує спрагу – це все маркетинговий хід. Літня спека впливає роботу всього організму, відповідно і самопочуття. Найбільш уразливі до спеки діти та люди похилого віку. Тому не забувайте, що природному охолодженню та доброму самопочуттю сприяють продукти, які ми їмо. .

Так, сирі овочі багаті високим вмістом води, тому ми їх знижуємо ризик зневоднення. Особливу увагу приділить листовим овочам. (салату, петрушці, буряках), огіркам, селери, помідорам.

Напої з цукром взагалі виключіть із раціону в спеку, віддавайте перевагу не смузі, а цільним фруктам

Якщо говорити про фрукти, то ідеальною їжею є кавуни та дині адже вони чудово втамовують спрагу і очищають організм. Крім того, овочі та фрукти – джерело калію, яке допомагає регулювати втрату рідини організмом внаслідок посиленого потовиділення.

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Не зловживайте соками та смузі, а віддавайте перевагу цілісним фруктам. Напої з цукром взагалі виключіть із раціону. І навпаки віддайте перевагу трав'яним чаям та холодним супам.

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