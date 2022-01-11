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Від випадіння волосся до ранніх зморшок – як "пустують" гормони щитовидки і що робити

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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11 січня, 13:00
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Дратівливість, стомлюваність, волосся та шкіра стали гіршими плюс раптово з'явилися зайві кіло? Перевірте щитовидку. Як допомогти щитовидній залозі – у матеріалі
Гормони щитовидки "бешлять" від випадіння волосся до ранніх зморшок - як і що робити, підкаже ендокринолог
Гормони щитовидки "бешлять" від випадіння волосся до ранніх зморшок - як і що робити, підкаже ендокринолог / Фото: Колаж: Сьогодні

Солодощі, консервовані продукти, алкоголь можуть ще більше "підстебнути" вашу щитовидну залозу, якщо цей маленький, але найважливіший орган не в нормі. Як пов'язана щитовидка з красою шкіри, волосся, масою тіла і не тільки і навіщо це знати – розповіла кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог Ганна Шаргородська.

Анна Шаргородська
Анна Шаргородська / Фото: пресслужба

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Як зрозуміти, що щитовидка не в порядку

Щитовидна залоза – невеликий орган розміром 4 см, розташований в передній частині шиї. Цей орган виробляє тиреоїдні гормони, а від них та їх похідних гормонів залежить робота нервової системи, серця, судин, імунітет і не тільки .

Якщо відбувається гормональний збій у щитовидці, то організм старіє набагато швидше
Якщо відбувається гормональний збій у щитовидці, то організм старіє набагато швидше / Фото: freepik.com

Сон, поведінка, настрій, а ще молодість – за це відповідає щитовидна залоза. Якщо відбувається гормональний збій в цьому органі, організм старіє набагато швидше. Запідозрити проблеми з гормонами щитовидки можна за наступними симптомами:

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  • різке випадання волосся на голові, також може почати посилено рости волосся на тілі, причому в небажаних місцях
  • проблеми в роботі шлунка та кишківника
  • зміна тембру голосу
  • погіршення стану шкіри, різка поява зморшок
  • раптовий сильний набір ваги
  • безсоння, дратівливість, зміна настрою
  • погіршення пам'яті.

Випадання волосся, що різко почалося, може бути симптомом проблем з гормонами щитовидної залози.
Випадання волосся, що різко почалося, може бути симптомом проблем з гормонами щитовидної залози. / Фото: stocksnap.io

На жіночому здоров'ї дисфункції гормонів щитовидної залози можуть позначитися ще сильніше, причому як надлишок гормонів щитовидки (гіпертиреоз), і недолік (гіпотиреоз). Результат таких гормональних збоїв – безпліддя, порушення менструального циклу, ускладнення вагітності, передчасні пологи та навіть розумова відсталість у новонароджених.

Як перевірити щитовидну залозу в домашніх умовах?

Самодіагностика та самолікування щитовидної залози може призвести до помилок, які ще більше погіршать стан. Тому дізнатися напевно, як працює ваша щитовидна залоза, допоможуть:

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  1. аналіз крові на гормони щитовидної залози (ТТГ, АТПО) подробиці пояснить ваш ендокринолог
  2. УЗД щитовидки.

Діагностика допоможе фахівцеві зрозуміти, чим саме викликані перераховані вище симптоми, лікар призначить правильне лікування, а також підкаже методи профілактики захворювань щитовидної залози

Дізнатися напевно, як працює ваша щитовидна залоза, допоможуть УЗД та аналіз крові на гормони
Дізнатися напевно, як працює ваша щитовидна залоза, допоможуть УЗД та аналіз крові на гормони / Фото: freepik.com

При підозрі на проблеми із щитовидкою не варто без консультації з ендокринологом налягати на йодовану сіль чи морепродукти. Йод – це "будівельний матеріал" для гормонів залози, тому як його дефіцит, так і надлишок призводить до гормональних порушень .

Також тривале загоряння на сонці або в солярії, навпаки, може стати причиною гормонального збою, якщо у вас вже є проблеми із щитовидкою. Для здоров'я щитовидної залози також важливо, що ми їмо.

Які корисні продукти для роботи щитовидної залози?

Щитовидка "любить" здорову їжу – рибу, рису, гречку, кіноа та інші безглютенові крупи, оливкову олію, ягоди темного кольору. Корисні для залози та овочі, особливо брокколі, рукола та інші листові.

Але при проблемах із щитовидкою варто уникати пасльонових – особливо баклажанів, картоплі, перцю болгарського.

Важливу роль підтримки здоров'я щитовидки грає кишківник, тобто його нормальна робота. І звичайно ж на гормональний фон впливає наша активність, якість сну, тому важливо спати не менше ніж 7-8 годин і більше рухатися.

Читайте також "Які олії найкорисніші і на чому смажити продукти".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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