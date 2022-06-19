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Обережно, змії – як уникнути укусу та надати допомогу, 6 дій

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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19 червня, 10:00
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Змії найактивніші влітку: вирушаючи на пікнік або сідаючи на траву, перевіряйте місця палицями. А якщо змія вкусила – пийте багато води і швидше шукайте лікарню
Уникнути укусу змії можливо, якщо не чіпати рептилію, а надання допомоги при необхідності краще довірити медикам
Уникнути укусу змії можливо, якщо не чіпати рептилію, а надання допомоги при необхідності краще довірити медикам

Змія, якщо її не турбувати, не нападе першою: але через напад Росії і бойові дії безліч плазунів виявилися зігнаними зі своїх звичних місць. Як не стати жертвою змії та що робити, якщо змія вкусила – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як уникнути укусу змії

Вирушаючи на природу, дачу, навіть на прогулянку в парку – перевіряйте місця, де збираєтесь сідати на траву чи каміння. Постукайте по камінню палицею, перевірте траву, щоб змії злякалися і поспішили втекти.

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Якщо побачили змію, то намагайтеся не рухатися різко, замріть і зачекайте, доки рептилія заповзе
Якщо побачили змію, то намагайтеся не рухатися різко, замріть і зачекайте, доки рептилія заповзе

Якщо збираєтесь йти через ліс, ночувати на природі – обов'язково одягайтесь правильно. Довгі щільні штани, які обов'язково заправте в черевики, високе взуття захистить від укусу, якщо ви раптово наступите на змію.

Якщо побачили каміння, колоду тощо, то не чіпайте їх руками, оскільки змії люблять такі сховища. До того ж, ви можете знайти ворожий боєприпас, тому слід бути дуже обережними.

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Що робити, якщо змія вкусила – перша допомога

Якщо побачили змію, то намагайтеся не рухатися різко, замріть і зачекайте, доки рептилія відповзе. Якщо змія досить далеко, дуже повільно відійдіть від неї ще далі. Не намагайтеся ловити змій, щоб убити – вони не нападають першими, а виявляють агресію лише у разі небезпеки.

Якщо ж змія вкусила, то негайно:

  1. Везіть потерпілого до лікарні або викликайте швидку.
  2. Якщо розумієте, що медична допомога не прибуде швидко, потрібно укласти потерпілого, щоб він мінімально рухався.
  3. Давайте йому пити багато води.
  4. Обробіть місце укусу антисептиком.
  5. Якщо укус на руці чи нозі – зніміть із неї взуття, прикраси, одяг.
  6. Дайте 1-2 пігулки від алергії.

При перевезенні потерпілого укушену руку чи ногу слід зафіксувати. І в жодному разі не висмоктуйте отруту, не накладайте джгут і не припікайте рану! – попереджає Центр громадського здоров'я МОЗ. – Також при укусі змій не можна пити алкоголь.

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Раніше ми писали, як збирати гриби, щоб уникнути отруєння.

А ще дізнайтеся, чому алкоголь під час війни – не найкращий спосіб заспокоїтися та "підлікуватися".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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