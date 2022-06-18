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Обережно, "таранка" – як уникнути ботулізму і що робити при отруєнні рибою і не лише

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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18 червня, 10:00
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В'ялена та копчена "домашня" риба та консерви найчастіше стають причиною зараження ботулізмом. І влітку ризики захворіти зростають, що робити – у статті
Уникнути ботулізму можна, якщо не їсти "таранку" та сумнівні консерви, а при отруєнні - терміново їхати до лікарні
Уникнути ботулізму можна, якщо не їсти "таранку" та сумнівні консерви, а при отруєнні - терміново їхати до лікарні

На жаль, але з настанням літа ботулізм знову "повернувся" – це харчове отруєння, яке може вартувати вам або вашим близьким життя. Чому в спеку більше ризиків захворіти на ботулізм і як цього уникнути – розповіли в центрі громадського здоров'я МОЗ.

Влітку, коли температура на вулиці та в приміщенні стрімко зростає, особливо уважно потрібно зберігати та готувати їжу, особливо консервацію та в'ялені продукти. Найчастіше до зараження ботулізмом наводить вживання неякісної риби – в'яленої, солоної, копченої ; консервів – м'ясних, грибних, переважно – домашнього виробництва.

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Якщо людина з'їла заражену ботулізмом їжу, у неї можуть виникнути такі симптоми:

  • Зниження зору, людина може не розрізняти букви під час читання, але добре бачити предмети
  • З'являється сильна сухість у роті
  • З'являється різка слабкість у м'язах
  • Кружиться голова, нудить, аж до блювоти,
  • Починається запор і уражаються м'язи шиї, рук, ніг вже на стадії сильного прогресування хвороби.

Якщо після вживання копченостей, в'яленої риби чи консервів з'явилися подібні симптоми – негайно звертайтеся за медичною допомогою! Самолікування при ботулізмі є неприпустимим і неефективним: в результаті розвивається дихальна недостатність, через яку людина задихається і вмирає.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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