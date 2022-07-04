Обережно, правець – чому ця інфекція особливо небезпечна під час війни

На жаль, але те, що зараз в Україні війна з Росією, створило умови ідеального середовища для поширення правця. Навіть крихітна подряпина, отримана в бомбосховищі або під час обстрілу може стати "вхідними воротами" для зараження правцем. Чи можна захиститися від інфекції і як найнадійніше це зробити? Розповідає Центр громадського здоров'я України.
Важливо розуміти та не ігнорувати факт, що смертність від правця сягає 70%. Бактерії, що викликають правець, живуть у ґрунті, пилу та кишечнику тварин: при випорожненні цих тварин бактерії, відповідно потрапляють на щілину в пісок і т.д.
Інфікуватися можна навіть через крихітну подряпину, але ймовірність значно вища після отримання глибоких ран. Рашисти продовжують обстрілювати Україну та, на жаль, ніхто зараз не застрахований від ризику бути пораненим.
Тому і дорослим, і дітям важливо дотримуватись усіх заходів профілактики правця: сама надійний захист від цієї інфекції – це вакцинація.
Також ми раніше писали, що створено сайт, де дізнатися про здоров'я під час війни та отримати відповідь.
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