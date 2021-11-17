Зупинити старіння шкіри – яка амінокислота допоможе та де її шукати

Ще один плюс на користь тваринних продуктів – це властивості креатину, що омолоджують: їм багаті м'ясо, риба і не тільки. Навіщо нашому організму ця кислота – у статті

Амінокислота креатин, яку слід шукати в м'ясі та рибі, допоможе зупинити старіння шкіри / Фото: unsplash.com

Наш зовнішній шар шкіри – епідерміс, що швидко старіє, якщо в ньому недостатньо колагену та інших структурних, що підтримують еластичність шкіри, білків. А забезпечити ту саму структурну підтримку епідермісу здатний креатин – пише журнал Nurtients.

Креатин – це білок і для чого він потрібний?

Креатин (Cr) – це азотиста органічна кислота, а не білок, яка переважно міститься в продуктах харчування з м'ясних джерел. Ця речовина також міститься в наших м'язах і бере участь у енергетичному обміні м'язових та нервових клітин.

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Добавки з креатином часто приймають спортсмени для зростання м'язової маси, а не лише для краси шкіри / Фото: freepik.com

Вчені з'ясували, що креатин допомагає знизити вплив окисного стресу та його результату – старіння шкіри. Якщо поринути у термінологію, то саме креатин забезпечують структурну підтримку шкірним клітинам-фібробластам, які виробляють колаген. А чим нижчий маркер старіння епідермісу, тим менше ризик захворіти на рак шкіри , йдеться у дослідженні.

Креатин добре відомий у спортивному середовищі, оскільки атлети приймають його у якості харчових добавок для набору м'язової маси. Але креатином, як уже сказано, багаті тваринні продукти.

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У яких продуктах багато креатину?

Найбільше креатину в м'ясі та морепродуктах, рибі – оселедці та лососі. У молоці вміст креатину набагато нижчий, десь у середньому близько однієї десятої грама на літр.

Також креатин може синтезуватися нашим організмом із таких амінокислот, як аргінін або метіонін. Тому якщо ви харчуєтеся раціонально їсте м'ясо, то ваш організм отримує достатньо креатину.

Якщо ж хочете приймати харчові добавки з креатином – спочатку краще проконсультуватися з лікарем.

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