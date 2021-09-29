Осіннє загострення герпесу: що робити, щоб висип швидше зажив

Зниження імунітету або переохолодження, що буває восени, загострює герпес. Чи можна уникнути зараження і як правильно лікувати герепс – розповів інфекціоніст

При осінньому загостренні герпесу, особливо частому, важливо звернутися до лікаря і дотримуватися особистої гігієни / Фото: Колаж: Сьогодні

Вперше ми заражаємося герпесом найчастіше в дитинстві і, найприкріше – ця інфекція повністю не виліковна. Чи варто лікувати герпес, як виявляється інфекція, чому восени герпес з`являється особливо часто і як себе вести, якщо помітили герпес у себе або когось із близьких – розповіла лікар-інфекціоніст ММ "Добробут" Станіслава Рикова.

Станіслава Рикова / Фото: пресслужба

Чи справді герпес є у кожного?

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Вірус герпесу 1 типу є одним з найбільш поширених в світі – за даними ВООЗ їм інфіковано близько 70% населення Землі у віці до 50 років. При цьому більшість інфікованих навіть не знає про це, оскільки захворювання може протікати безсимптомно.

Найбільшу небезпеку герпетична інфекція представляє для новонароджених і людей зі зниженим імунітетом, так як вона може вражати не тільки шкіру і слизові оболонки, а й очі, легені та інші внутрішні органи.

А як людина заражається герпесом найчастіше?

Причиною герпетичних висипань на губах є віруси простого герпесу 1 типу, рідше – 2 типу. Вони відносяться до численної групи вірусів , Що викликають такі захворювання як вітряна віспа, інфекційний мононуклеоз і цитомегаловірусна інфекція.

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Особливість цих вірусів в тому, що після первинного зараження вони вже не покидають наш організм , А продовжують перебувати в нервових вузлах в неактивному стані. Первинне зараження вірусом простого герпесу 1 типу найчастіше відбувається в дитячому віці (до 5 років), коли антитіла, отримані від матері, вже вичерпалися.

Джерелом інфекції є людина, з якою дитина знаходиться в близькому контакті. При цьому первинна інфекція у дітей проявляється по-іншому – не тільки окремими висипаннями на губах, а й на слизовій оболонці ротової порожнини і горла. Далі віруси по нервових закінченнях потрапляють в нервові вузли, де і знаходяться до наступної активації.

Чому ж герпес "вискакує" часто на обличчі в холодну погоду?

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Оскільки первинне зараження відбувається при контакті зі шкірою навколо рота і з слизовими оболонками цій галузі, вірус мігрує в нервові вузли по сусідству. Наприклад, до трійчастого вузла, який відповідає за чутливість всього обличчя. Тому герпетичні висипання можуть виникати не тільки на губах, а й на будь-якій частині обличчя.

Восени і взимку герпес з'являється частіше через переохолодження і зниження імунітету / Фото: Pinterest

Часто інфекція активується через зниження імунітету, викликаного переохолодженням або надмірною перебуванням на сонці, травмою, стресом, перевтомою. Саме тому в осінньо-зимовий період герпетичні висипання зустрічаються значно частіше.

Чи можна повністю вилікувати герпес?

Повністю вилікуватися від вірусу герпесу неможливо, проте правильна терапія допоможе знизити частоту і інтенсивність рецидивів і зменшити його поширення. При появі висипань потрібно звернутися до сімейного лікаря або терапевта для обстеження.

Для лікування герпесу використовують противірусні препарати місцевої дії / Фото: Depositphotos

І виявлення причини, яка стала пусковим механізмом для активації вірусу. Для лікування герпесу як правило використовують противірусні препарати місцевої дії, або, в разі ураження великої ділнки шкіри, потрібне застосування противірусних засобів,що впливають на весь організм.

Як себе вести, якщо "виліз" герепс

Профілактика герпесвірусної інфекції перш за все полягає в зниженні ризику зараження.Тому предмети особистої гігієни, такі як рушник для обличчя, косметика, столові прилади, чашка повинні бути індивідуальними.

При наявності герпетичних висипань, після їх обробки потрібно мити руки з милом, уникати контакту з очима і іншими ділянками шкіри – інакше інфекція може поширитися на інші ділянки. Ну і, звичайно ж, уникайте близьких контактів з людиною, у якої явні ознаки герпетичних висипань.

Також раніше ми писали, як правильно зміцнювати імунітет.