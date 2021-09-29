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СЬОГОДНІ Life Здорово

Осіннє загострення герпесу: що робити, щоб висип швидше зажив

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
29 вересня, 08:40
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Зниження імунітету або переохолодження, що буває восени, загострює герпес. Чи можна уникнути зараження і як правильно лікувати герепс – розповів інфекціоніст
При осінньому загостренні герпесу, особливо частому, важливо звернутися до лікаря і дотримуватися особистої гігієни
При осінньому загостренні герпесу, особливо частому, важливо звернутися до лікаря і дотримуватися особистої гігієни / Фото: Колаж: Сьогодні

Вперше ми заражаємося герпесом найчастіше в дитинстві і, найприкріше – ця інфекція повністю не виліковна. Чи варто лікувати герпес, як виявляється інфекція, чому восени герпес з`являється особливо часто і як себе вести, якщо помітили герпес у себе або когось із близьких – розповіла лікар-інфекціоніст ММ "Добробут" Станіслава Рикова.

Станіслава Рикова
Станіслава Рикова / Фото: пресслужба

Чи справді герпес є у кожного?

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Вірус герпесу 1 типу є одним з найбільш поширених в світі – за даними ВООЗ їм інфіковано близько 70% населення Землі у віці до 50 років. При цьому більшість інфікованих навіть не знає про це, оскільки захворювання може протікати безсимптомно.

Найбільшу небезпеку герпетична інфекція представляє для новонароджених і людей зі зниженим імунітетом, так як вона може вражати не тільки шкіру і слизові оболонки, а й очі, легені та інші внутрішні органи.

А як людина заражається герпесом найчастіше?

Причиною герпетичних висипань на губах є віруси простого герпесу 1 типу, рідше – 2 типу. Вони відносяться до численної групи вірусів , Що викликають такі захворювання як вітряна віспа, інфекційний мононуклеоз і цитомегаловірусна інфекція.

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Особливість цих вірусів в тому, що після первинного зараження вони вже не покидають наш організм , А продовжують перебувати в нервових вузлах в неактивному стані. Первинне зараження вірусом простого герпесу 1 типу найчастіше відбувається в дитячому віці (до 5 років), коли антитіла, отримані від матері, вже вичерпалися.

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Джерелом інфекції є людина, з якою дитина знаходиться в близькому контакті. При цьому первинна інфекція у дітей проявляється по-іншому – не тільки окремими висипаннями на губах, а й на слизовій оболонці ротової порожнини і горла. Далі віруси по нервових закінченнях потрапляють в нервові вузли, де і знаходяться до наступної активації.

Чому ж герпес "вискакує" часто на обличчі в холодну погоду?

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Оскільки первинне зараження відбувається при контакті зі шкірою навколо рота і з слизовими оболонками цій галузі, вірус мігрує в нервові вузли по сусідству. Наприклад, до трійчастого вузла, який відповідає за чутливість всього обличчя. Тому герпетичні висипання можуть виникати не тільки на губах, а й на будь-якій частині обличчя.

Восени і взимку герпес з'являється частіше через переохолодження і зниження імунітету
Восени і взимку герпес з'являється частіше через переохолодження і зниження імунітету / Фото: Pinterest

Часто інфекція активується через зниження імунітету, викликаного переохолодженням або надмірною перебуванням на сонці, травмою, стресом, перевтомою. Саме тому в осінньо-зимовий період герпетичні висипання зустрічаються значно частіше.

Чи можна повністю вилікувати герпес?

Повністю вилікуватися від вірусу герпесу неможливо, проте правильна терапія допоможе знизити частоту і інтенсивність рецидивів і зменшити його поширення. При появі висипань потрібно звернутися до сімейного лікаря або терапевта для обстеження.

Для лікування герпесу використовують противірусні препарати місцевої дії
Для лікування герпесу використовують противірусні препарати місцевої дії / Фото: Depositphotos

І виявлення причини, яка стала пусковим механізмом для активації вірусу. Для лікування герпесу як правило використовують противірусні препарати місцевої дії, або, в разі ураження великої ділнки шкіри, потрібне застосування противірусних засобів,що впливають на весь організм.

Як себе вести, якщо "виліз" герепс

Профілактика герпесвірусної інфекції перш за все полягає в зниженні ризику зараження.Тому предмети особистої гігієни, такі як рушник для обличчя, косметика, столові прилади, чашка повинні бути індивідуальними.

При наявності герпетичних висипань, після їх обробки потрібно мити руки з милом, уникати контакту з очима і іншими ділянками шкіри – інакше інфекція може поширитися на інші ділянки. Ну і, звичайно ж, уникайте близьких контактів з людиною, у якої явні ознаки герпетичних висипань.

Також раніше ми писали, як правильно зміцнювати імунітет.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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