Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Відставка Джонсона ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі

I love Ukraine

Що з Путіним

Діана VS зумери

Як пити воду влітку

Басейни у Києві

Тиждень моди
СЬОГОДНІ Life Здорово

Охолодить та заспокоє – рецепт літнього корисного лимонаду з м'ятою

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 17:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
М'ята – ще один суперфуд, у її листях міститься безліч вітамінів та мінеральних елементів. У спеку можна приготувати корисний лимонад із м'ятою, лимоном та огірком
Рецепт літнього корисного лимонаду, який охолодить та заспокоїть – з м'ятою, лимоном та без алкоголю
Рецепт літнього корисного лимонаду, який охолодить та заспокоїть – з м'ятою, лимоном та без алкоголю

Існує понад 100 сортів м'яти, але найпоширенішим є перцева. Її лікувальні властивості добре відомі, тому м'ята широко застосовується в народній медицині, у тому числі – тибетській. Чим корисна ця рослина та як вживати м'яту з користю та задоволенням влітку – розповіла доктор медицини Тибету, консультант зі здорового харчування Олена Бєляєва.

Олена Бєляєва
Олена Бєляєва / Фото: пресслужба

Реклама

М'ята заспокійливо діє на центральну нервову систему. А також покращує психоемоційний стан, що зараз особливо важливо для всіх нас. Зменшує м'ята і запальні процеси, що дозволяє використовувати її в лікуванні безлічі захворювань як ефективний допоміжний засіб.

М'ята покращує психоемоційний стан, що зараз особливо важливо для всіх нас.
М'ята покращує психоемоційний стан, що зараз особливо важливо для всіх нас.

У складі м'яти – вітаміни В, С, А, E, D; ефірні масла; каротин; фітонциди; мінеральні елементи – цинк, залізо, магній, фосфор, калій, марганець, кальцій та натрій. Тибетська медицина обобрює додавання м'яти до свого раціону влітку, але не рекомендується вживати м'яту утором і натщесерце.

Реклама

Лимон, пучок м'яти, пару літрів води та трохи меду – рецепт корисного літнього лимонаду
Лимон, пучок м'яти, пару літрів води та трохи меду – рецепт корисного літнього лимонаду

Оскільки це пригнічуватиме травлення. Використовувати м'яту краще протягом дня наприклад, приготувати лимонад з м'ятою. Для цього вам знадобиться:

  • пучок листя м'яти (листя потрібно добре промити, щоб не залишилося землі або піску),
  • лимон або лайм
  • вода (краще брати охолоджену кип'ячену воду).

На 1 літр води візьміть кілька нарізаних слайсами часточок половини лимона або лайма і жменю м'яти. Всю цю суміш слід трохи розім'яти у глечику дерев'яною ложкою. Для більшої кількості м'ятного лимонаду візьміть цілий лимон, більше листя м'яти та 2-3 літри води.

Реклама

Якщо бажаєте повністю корисний лимонад, то не варто додавати цукор. Краще додати в лимонад солодкий апельсин або трохи меду. Але якщо дуже хочеться солодкого, то цілком здоровій людині чи "людям вогню", тобто при швидкому метаболізмі та хорошому травленні можна в спекотну погоду додати трохи білого цукру.

Якщо хочете приготувати корисний лимонад, то не варто додавати цукор
Якщо хочете приготувати корисний лимонад, то не варто додавати цукор

Якщо ви не любите лимона або вам не рекомендовано цей цитрус, тоді можна приготувати прохолодний напій тільки з м'яти та огірка . Або використовувати все: м'яту, лимон, огірок та апельсин, справа смаку!

Також ми писали, Як приготувати корисні огірки – рецепт від Євгена Клопотенко.

А ще читайте, як пити воду влітку і в спеку правильно – 5 корисних порад лікаря.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Модно
Ідеї нейл-дизайну
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
1 /2
Більше варіантів
Цитата дня

Після чотирьох місяців війни ніхто з нас не в порядку

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Подробиці з модних показів
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Афіша липня

5-31 липня з 10:00

Виставка "Між небом та землею"

7 липня о 20:00

Концерт гурту "КАЗКА"

22 липня о 17:00

Концерт Verka Serduchka
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти