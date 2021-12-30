Новорічні травми від петард – як користуватися піротехнікою та що робити, отримавши опік

Опіки від петард та феєрверків – часті травми у новорічну ніч. Нагадайте собі та дітям, як користуватися піротехнікою, уникнути травм, та вмійте надати першу допомогу

При опіку від петарди та травмах від іншої новорічної піротехніки за необхідності – їдьте до лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

Петарди, бенгальські вогні, феєрверки та інша піротехніка на Новий рік приносить не лише радість, а й травми. Найчастіше діти та дорослі отримують опіки і швидше поспішають намазати пошкоджену шкіру олією чи прикласти сніг, чого категорично робити не можна! Як уникнути травм від піротехніки і що робити, якщо неприємність таки сталася, – з'ясовуємо з експертами.

Згадайте, як користуватися піротехнікою правильно

На жаль, часто піротехніка вибухає в руках або відразу не вибухає, і тоді людина нахиляється до петарди подивитися, у чому ж річ. Не робіть так – ви ризикуєте пошкодити очі. Також гарячі елементи можуть потрапити на шкіру, викликаючи опіки – як легкі, так і досить тяжкі, особливо якщо начинка від феєрверку потрапила на оголену шкіру і взагалі під одяг.

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Тому піротехніку купуйте лише у спеціальних магазинах, чітко дотримуйтесь інструкцій та не дозволяйте дітям самим підривати петарди і пускати салюти. І не запалюйте будь-яку піротехніку в приміщеннях, а бенгальські вогні дітям до 8 років взагалі не варто давати до рук.

Опік можна отримати від бенгальського вогню, що прогорів, тому дітям молодше 8-ми років їх взагалі не варто давати в руки / Фото: freepik.com

Опік можна отримати від прогорілого бенгальського вогню, від полум'я свічок, ялинкової гірлянди. Центр громадського здоров'я МОЗ радить не прикрашати ялинку легкозаймистими іграшками, а саме дерево розміщувати подалі від опалювальних приладів і не допускати осередку відкритого вогню поряд з ним.

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Якщо гірлянда згасла, не намагайтеся її полагодити в напівтемряві, увімкніть світло, інакше ризикуєте отримати удар електрострумом.

Що робити, якщо отримали опік від петард та іншої піротехніки?

Опіки першого ступеня (почервоніння, невеликий набряк) можна лікувати в домашніх умовах, хоча все одно краще показати лікарю. Якщо опік більший, біль сильний, на шкірі з'явилися пухирі (другий ступінь) – необхідна медична допомога.

Якщо гірлянда згасла, то не намагайтеся її полагодити в напівтемряві / Фото: unsplash.com

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Якщо опік невеликий, спочатку охолоджуємо пошкоджене місце під проточною водою 15-20 хвилин, потім готуємо холодні примочки. Зауважимо: розчин для примочок має бути охолоджений у холодильнику.

Як зазначає лікар-дерматовенеролог вищої категорії з 20-річним досвідом роботи Роман Артюхов, незважаючи на примітивність такого методу, примочки – найкращий засіб, що дає буквально миттєве полегшення.

Роман Артюхов / Фото: пресслужба

Що потрібно для примочки:

Розчин 1-відсоткової борної кислоти – його легко готувати з порошку борної кислоти, який продається в аптеках без рецепта. Або беремо чорний чай звичайної міцності (без добавок). Вам знадобиться 1-1,5 літра такого розчину, який обов'язково має бути холодним.

Бинт, марля або шматок простирадла: марлю або бинт потрібно скласти мінімум у 2 шари, а краще – у 4, простирадло – у 2 шари.

Примочки ставимо на зону опіку: простирадло, бинт або марлю складаємо в квадрат або прямокутник за розміром опіку, намочуємо в розчині та прикладаємо до пошкодженого місця. Перед тим, як накласти примочку на шкіру, обов'язково ретельно відтискаємо.

У міру нагрівання вологої тканини її знову намочують у холодному розчині, відтискають та повертають на місце опіку. Міняти тканину потрібно приблизно кожні 10-15 хвилин. Опісля місце опіку слід закрити стерильною протиопіковою серветкою або просто накласти чисту пов'язку.

Чи можна мазати опіки олією чи кремом?

Ні, використовуйте краще засоби на водній основі, бо жирні компоненти утворять на місці опіку плівку, яка ще більше посилить біль і ступінь опіку. Якщо біль дуже непокоїть, слід вжити анальгетик. Протиопікові жирні або маслянисті засоби можна застосовувати лише на 2-3-й день після отримання травми.

При невеликому опіку спочатку охолоджуємо пошкоджене місце під проточною водою, потім готуємо холодні примочки / Фото: freepik.com

У разі сильних опіків третього або четвертого ступеня, сильних травм, коли людину контузило, – викликайте швидку негайно! Якщо сталося нещастя і відірвало палець тощо, то важливо заспокоїти потерпілого, дати знеболювальне, відірвану частину тіла кладуть у посудину з льодом. Рану накривають стерильною пов'язкою, підійде чиста тканина. Поки їде швидка, підтримуйте постраждалого і не давайте йому знепритомніти.

Чого не можна робити при опіках?

Не можна обробляти опіки спиртом, алкоголем, тобто будь-яким засобом, що містить спирт. Так шкіра пересушиться ще сильніше, загоєння затягнеться, не кажучи вже про посилення болю.

Не прикладайте до місць опіку лід і тим паче не натирайте снігом! Охолодження льодом ще більше травмує шкіру, призводить до відмирання клітин епітелію. Тоді доведеться лікувати опік дуже довго, та ще й заробите шрами.

Головне при травмі ока – не лізти в нього руками, не терти, не промивати / Фото: freepik.com

Не мийте обпалену шкіру милом або іншим засобом, не тріть руками або мочалками – так ви ризикуєте занести інфекцію і посилити запальний процес.

Не проколюйте і не зрізайте пухирі – тоді занести інфекцію в рану ще легше.

А якщо постраждали очі від диму чи корка шампанського?

Травма ока, в який вцілив корок від шампанського, коли відкривають пляшку, на жаль, не рідкість. Тому не наставляйте пляшку на людей і не підставляйте власне обличчя, якщо відкорковуєте святковий напій. Якщо корок ударить сильно, можна травмувати кришталик ока, отримати відшарування сітківки і в підсумку втратити зір.

Травма ока, в який потрапляє пробка від шампанського, що відкривається – на жаль не рідкість / Фото: freepik.com

Часто в новорічні свята очі пошкоджують через окалину бенгальських вогнів або дим петард. Головне – не лізти у травмоване око руками, не терти його, не промивати. Прикрийте хворе око чистою тканиною і негайно вирушайте до травмпункту!

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