Не звинувачувати себе і робити те, що перед носом: поради, як пережити локдаун і не збожеволіти

Пережити самоізоляцію допоможуть прості і, здавалося б, зовсім не продуктивні справи

Безсоння, апатія, сварки з рідними, психосоматичні загострення різних хвороб – ось далеко не повний перелік наслідків викликаної карантином ізоляції. Ми застигли в очікуванні, чи повернеться столиця в кінці тижня в звичний режим або нас чекає нова "порція" локдауна. Як впоратися з тривожністю і не впасти в депресію , Не звинувачувати себе за слабкість, а навчитися жити в режимі самоізоляції з мінімальними втратами для здоров'я – розповіла практичний психолог, консультант, психотерапевт Марина Діденко .

Марина Діденко

Локдаун дратує, але чи дійсно режим самоізоляції здатний підірвати здоров'я?

Робота з дому під постійний плач дітей, неможливість "випустити пар" в кафе, дістатися погуляти в улюблений парк не за всі гроші світу стали для багатьох серйозним випробуванням. Самоізоляція і локдаун негативно впливають на емоційний і психологічне здоров'я – це доведений факт. В якій саме мірі – залежить від самої людини, але дослідження підтверджують, що режим ізоляції викликає емоційну нестабільність, тривожність зростає навіть у найстійкіших, з'являється безсоння. На тлі постійного емоційного напруження виникають психосоматичні розлади. Тобто психологічні чинники призводять до проблем з тілом і внутрішніми органами.

Перебування в замкнутому просторі, втрата роботи, бізнесу, невизначеність призводять до загострення посттравматичного синдрому, депресії – аж до суїцидальних думок, і найсумніше – деякі їх реалізують. Тому ваші страхи, біль душевна або фізична в цей складний період цілком обгрунтовані.

Що відбувається з нами і як зрозуміти, що ситуація критична?

У нашому житті постійно виникають стресові ситуації, але наслідки від короткочасного і тривалого стресу для організму дуже різняться. Короткочасний стрес може бути навіть на користь – наприклад, штовхає вас на досягнення спортивних або кар'єрних цілей. Що триває більше року карантин, тривала самоізоляція і повний локдаун – це тривалий стрес. В результаті організм зношується, працездатність падає і життя різко погіршується, не кажучи вже про здоров'я. Опускаються руки, людина нудьгує, впадає в апатію, і тут важливо не допустити розвитку депресії. Якщо щоранку ви, хоч і "зі скрипом", знаходите сили на самі мінімальні активності – ті ж домашні справи, то допомога, звичайно, потрібна, але ви більш-менш справляєтеся.

Але якщо з'являються нав'язливі думки і дії – наприклад, ви кожен день займаєтеся прибиранням, хоча квартира вже блищить, – то це може бути симптомом обсесивно-компульсивного розладу. Або стан тривожності постійне, хочеться плакати (і плачете), порушився сон, заснути виходить з працею, а вранці немає бажання вставати, з'являються суїцидальні думки – тоді вже зверніться за допомогою до фахівця, це не соромно.

Чому одні справляються, а інші впадають в депресію, хто в групі ризику?

Так, людина могла відносно легко пережити перший локдаун або вимушену самоізоляцію в другій, але на третій раз ресурс вже вичерпано. Особливо складно доводиться людям з самого початку низькою мотивацією, з нестабільною психікою, тим, хто живе один. Навіть найстійкіших підривають постійні негаразди, проблеми на роботі, неможливість щось планувати: грунт вибита з-під ніг, контролювати ситуацію неможливо, прогноз – незрозумілий.

Плюс багато перехворіли ковідом і зараз хворіють, а постковідний синдром триває до декількох місяців. І в цей час людина відчуває депресивні стани, хвороба підриває фізичне і ментальне здоров'я. У таких людей більше ризиків впасти в апатію, на них обрушується весь спектр негативних емоцій.

Як не звинувачувати себе за те, що не справляєшся, поки інші навчаються онлайн або змогли почати бізнес?

Звинувачувати себе, дорікати, давати собі команди в стилі "зберися, ганчірка" – це найгірше, що ми можемо зробити. Такий підхід скоєно непродуктивний і не додасть вам енергії і сил. Змінити ситуацію ми не в силах, тому потрібно вчитися змінювати своє ставлення до неї, адаптуватися до нової реальності. Той, хто навчиться адаптуватися швидше, але в своєму режимі, і надалі буде успішніше справлятися.

Не звинувачуйте себе за те, що нудьгуєте та не впоруєтеся Фото: Depositphotos

Чи не "з'їдайте" себе за прокрастинація, небажання нічого робити і те, що ви не справляєтеся. У всіх нас різна нервова система і різна реакція на стрес. Хтось починає проявляти активність і на адреналіні згортає гори. Хтось, навпаки, "впадає в сплячку" і таким чином чином збирає енергію і ресурс. Якщо важко проявляти активність, то збираєте енергію, це нормально. Особливо складно на самоізоляції з дітьми, сім'єю – ресурси витрачаються дуже швидко, і ніякої енергії на самонавчання, онлайн-тренінги та інші заклики проводити локдаун з користю та інше не вистачить. Якщо і до самоізоляції нове навчання або зміна діяльності не були першорядними планами, значить, і зараз це не питання номер один.

На чому ж концентруватися, якщо все валиться з рук?

Як би це абсурдно не звучало, корисно сконцентруватися на тих моментах, які ви можете контролювати. Робіть те, що "перед носом": помітили, що пора помити чайник, – помийте, робіть звичайні побутові справи. Ви можете вибирати, у скільки лягати спати, коли прокидатися, планувати час роботи вдома, за комп'ютером, похід в магазин. Так, потрібно створити графік і режим простих домашніх справ і слідувати йому. Такий режим послідовних дій допомагає знижувати свій рівень тривожності і емоційне напруження.

І все-таки, як правильно це робити, чи є корисні рекомендації?

Так, допоможуть структуризація ваших завдань і в кінці дня – аналіз того, що виконали. Це позитивно вплине на ваш емоційний стан. Нашому мозку корисно складати списки, ставити галочки про їх виконання, так нам легше буде себе похвалити. А ще триматися на плаву допоможуть наступні поради:

Придумайте для себе певні ритуали: кава вранці на балконі, не дивлячись на хмари. Коли ми бачимо щось зверху, наприклад, дивимося на небо – у нас піднімається настрій, і ми відчуваємо себе більш радісно. Це безкоштовні "постачальники" гарного настрою. Спілкуйтеся з рідними і близькими по телефону або відеозв'язку в будь-якому месенджері, це допоможе не відчувати соціальної ізоляції, ви тільки фізично не будете близько. Читайте книги, це знижує тривогу, поліпшує сон, розвиває мозок. Зробіть те, що давно планували, але ніколи не вистачало часу: розберіть папки з файлами на комп'ютері, переберіть фото, зробіть фотоальбом, переберіть речі в шафі, розсортуйте, звільніть простір для нового. Будь-які зміни в нашому просторі запускають потік змін в житті, і тоді після самоізоляції ви будете готові до чогось нового. І наостанок, якщо ви хворієте і не в силах взагалі щось робити, то просто відпочивайте. Основна ваша задача – спати, пити чай і відпочивати, такі перезавантаження теж потрібні нашому організму.

Уявіть собі комп'ютер, який перегрівся, і якщо ви продовжите запускати в ньому програми і далі, він не витримає. А якщо дасте йому відпочити, то через деякий час він знову почне повноцінно працювати. Тому дозвольте собі бути непродуктивними.

Щоб легше пережити карантин, не забувайте радувати себе і рідних приємними емоціями – дивіться в нашому календарі ідеї подарунків на головні свята квітня .

Нагадаємо, що раніше ми писали, як впоратися з прокрастинація і перестати відкладати справи .

Ну а якщо ви уважно стежите за локдауном, хочете знати про транспортні секрети Києва і облом зі спецпропусками, то дізнайтеся про це в новому випуску ютуб-шоу влогера-пенсіонера Діда Панча .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися