Не звинувачувати себе і робити те, що перед носом: поради, як пережити локдаун і не збожеволіти
Пережити самоізоляцію допоможуть прості і, здавалося б, зовсім не продуктивні справи
Безсоння, апатія, сварки з рідними, психосоматичні загострення різних хвороб – ось далеко не повний перелік наслідків викликаної карантином ізоляції. Ми застигли в очікуванні, чи повернеться столиця в кінці тижня в звичний режим або нас чекає нова "порція" локдауна. Як впоратися з тривожністю і не впасти в депресію , Не звинувачувати себе за слабкість, а навчитися жити в режимі самоізоляції з мінімальними втратами для здоров'я – розповіла практичний психолог, консультант, психотерапевт Марина Діденко .
Робота з дому під постійний плач дітей, неможливість "випустити пар" в кафе, дістатися погуляти в улюблений парк не за всі гроші світу стали для багатьох серйозним випробуванням. Самоізоляція і локдаун негативно впливають на емоційний і психологічне здоров'я – це доведений факт. В якій саме мірі – залежить від самої людини, але дослідження підтверджують, що режим ізоляції викликає емоційну нестабільність, тривожність зростає навіть у найстійкіших, з'являється безсоння. На тлі постійного емоційного напруження виникають психосоматичні розлади. Тобто психологічні чинники призводять до проблем з тілом і внутрішніми органами.
У нашому житті постійно виникають стресові ситуації, але наслідки від короткочасного і тривалого стресу для організму дуже різняться. Короткочасний стрес може бути навіть на користь – наприклад, штовхає вас на досягнення спортивних або кар'єрних цілей. Що триває більше року карантин, тривала самоізоляція і повний локдаун – це тривалий стрес. В результаті організм зношується, працездатність падає і життя різко погіршується, не кажучи вже про здоров'я. Опускаються руки, людина нудьгує, впадає в апатію, і тут важливо не допустити розвитку депресії. Якщо щоранку ви, хоч і "зі скрипом", знаходите сили на самі мінімальні активності – ті ж домашні справи, то допомога, звичайно, потрібна, але ви більш-менш справляєтеся.
Але якщо з'являються нав'язливі думки і дії – наприклад, ви кожен день займаєтеся прибиранням, хоча квартира вже блищить, – то це може бути симптомом обсесивно-компульсивного розладу. Або стан тривожності постійне, хочеться плакати (і плачете), порушився сон, заснути виходить з працею, а вранці немає бажання вставати, з'являються суїцидальні думки – тоді вже зверніться за допомогою до фахівця, це не соромно.
Так, людина могла відносно легко пережити перший локдаун або вимушену самоізоляцію в другій, але на третій раз ресурс вже вичерпано. Особливо складно доводиться людям з самого початку низькою мотивацією, з нестабільною психікою, тим, хто живе один. Навіть найстійкіших підривають постійні негаразди, проблеми на роботі, неможливість щось планувати: грунт вибита з-під ніг, контролювати ситуацію неможливо, прогноз – незрозумілий.
Плюс багато перехворіли ковідом і зараз хворіють, а постковідний синдром триває до декількох місяців. І в цей час людина відчуває депресивні стани, хвороба підриває фізичне і ментальне здоров'я. У таких людей більше ризиків впасти в апатію, на них обрушується весь спектр негативних емоцій.
Як не звинувачувати себе за те, що не справляєшся, поки інші навчаються онлайн або змогли почати бізнес?
Звинувачувати себе, дорікати, давати собі команди в стилі "зберися, ганчірка" – це найгірше, що ми можемо зробити. Такий підхід скоєно непродуктивний і не додасть вам енергії і сил. Змінити ситуацію ми не в силах, тому потрібно вчитися змінювати своє ставлення до неї, адаптуватися до нової реальності. Той, хто навчиться адаптуватися швидше, але в своєму режимі, і надалі буде успішніше справлятися.
Чи не "з'їдайте" себе за прокрастинація, небажання нічого робити і те, що ви не справляєтеся. У всіх нас різна нервова система і різна реакція на стрес. Хтось починає проявляти активність і на адреналіні згортає гори. Хтось, навпаки, "впадає в сплячку" і таким чином чином збирає енергію і ресурс. Якщо важко проявляти активність, то збираєте енергію, це нормально. Особливо складно на самоізоляції з дітьми, сім'єю – ресурси витрачаються дуже швидко, і ніякої енергії на самонавчання, онлайн-тренінги та інші заклики проводити локдаун з користю та інше не вистачить. Якщо і до самоізоляції нове навчання або зміна діяльності не були першорядними планами, значить, і зараз це не питання номер один.
Як би це абсурдно не звучало, корисно сконцентруватися на тих моментах, які ви можете контролювати. Робіть те, що "перед носом": помітили, що пора помити чайник, – помийте, робіть звичайні побутові справи. Ви можете вибирати, у скільки лягати спати, коли прокидатися, планувати час роботи вдома, за комп'ютером, похід в магазин. Так, потрібно створити графік і режим простих домашніх справ і слідувати йому. Такий режим послідовних дій допомагає знижувати свій рівень тривожності і емоційне напруження.
Так, допоможуть структуризація ваших завдань і в кінці дня – аналіз того, що виконали. Це позитивно вплине на ваш емоційний стан. Нашому мозку корисно складати списки, ставити галочки про їх виконання, так нам легше буде себе похвалити. А ще триматися на плаву допоможуть наступні поради:
- Придумайте для себе певні ритуали: кава вранці на балконі, не дивлячись на хмари. Коли ми бачимо щось зверху, наприклад, дивимося на небо – у нас піднімається настрій, і ми відчуваємо себе більш радісно. Це безкоштовні "постачальники" гарного настрою.
- Спілкуйтеся з рідними і близькими по телефону або відеозв'язку в будь-якому месенджері, це допоможе не відчувати соціальної ізоляції, ви тільки фізично не будете близько.
- Читайте книги, це знижує тривогу, поліпшує сон, розвиває мозок.
- Зробіть те, що давно планували, але ніколи не вистачало часу: розберіть папки з файлами на комп'ютері, переберіть фото, зробіть фотоальбом, переберіть речі в шафі, розсортуйте, звільніть простір для нового. Будь-які зміни в нашому просторі запускають потік змін в житті, і тоді після самоізоляції ви будете готові до чогось нового.
- І наостанок, якщо ви хворієте і не в силах взагалі щось робити, то просто відпочивайте. Основна ваша задача – спати, пити чай і відпочивати, такі перезавантаження теж потрібні нашому організму.
Уявіть собі комп'ютер, який перегрівся, і якщо ви продовжите запускати в ньому програми і далі, він не витримає. А якщо дасте йому відпочити, то через деякий час він знову почне повноцінно працювати. Тому дозвольте собі бути непродуктивними.
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