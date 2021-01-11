Не розсолом єдиним: 4 небанальних рецепта від похмілля
Після алкоголю організм потребує рідини і вітамінів
Як позбутися похмілля? Це один з найпопулярніших запитів в інтернеті під час новорічних святкувань. Хтось вважає за краще народні методи, а хтось – біжить в аптеку. "Сьогодні" зібрав чотири кращих рецепта, які врятують від поганого самопочуття після гучних і затяжних новорічних гулянь. Що з'їсти і випити, крім розсолу – далі в матеріалі.
Після алкоголю організм потребує рідини і вітамінів, тому томатний сік – вдалий вибір для похмільного ранку. Якщо ж хочеться більш вишуканого смаку, то приготуйте коктейль Кривава Мері, але без спиртного.
Вам знадобляться:
- томатний сік
- лимонний сік,
- крапля вустерського соусу,
- чайна ложка солі і мелений перець.
Шанувальники гостренького можуть додати трохи Табаско. Напій краще підійде з льодом.
Якщо ж на ранок хочеться повернути відчуття легкості, яке було до застілля, спробуйте детокс-тонік.
Вам знадобиться:
- ананас,
- кокос,
- лайм,
- м'ята.
Коктейль, повний ферментів, відразу поліпшить травлення. А ще цитрусові сприяють очищенню печінки. Змішайте інгредієнти в блендері або за допомогою соковижималки. Перед подачею напій краще процідити.
Він виведе токсини і врятує від нудоти. Тому, коли відчуваєте себе погано після вдалого вечора, наріжте або натріть корінь імбиру, додайте лимонного соку й меду. Стаканчик пряного напою і вас врятовано.
Коли під час похмільного ранку хочеться не тільки пити, але і перекусити, то спробуйте овочевий суп на італійський манер. Рецепт шефа Марко Черветті. Блюдо свого часу винайшли в Неаполі і донині цінують за те, що покращує стан і настрій на наступний день після свята.
Рецепт супу:
- Спечіть баклажан. Нехай охолоне. Потім руками зніміть з нього шкірку, наріжте м'якоть невеликими шматочками. Додайте консервовані томати і подрібніть цю суміш блендером.
- У каструлі розігрійте оливкову олію, киньте роздавлений зубчик часнику, дрібно нарізану брокколі. Обсмажте, додайте оливки, потім каперси і протушкуйте.
- До овочів підмішати томатно-баклажанну суміш і овочевий бульйон.
- Посоліть, поперчіть, додайте материнки (вона ж орегано) і доведіть до кипіння. Лікувальний суп готовий!
Залишайтеся енергійними і бадьорими навіть після гучних гулянь.
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