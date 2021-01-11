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Не розсолом єдиним: 4 небанальних рецепта від похмілля

Сьогодні, 16:53

Після алкоголю організм потребує рідини і вітамінів

Як позбутися похмілля? Це один з найпопулярніших запитів в інтернеті під час новорічних святкувань. Хтось вважає за краще народні методи, а хтось – біжить в аптеку. "Сьогодні" зібрав чотири кращих рецепта, які врятують від поганого самопочуття після гучних і затяжних новорічних гулянь. Що з'їсти і випити, крім розсолу – далі в матеріалі.

Сюжет Фаїни Василенко
Відео: Сьогодні

Безалкогольна Кривава Мері

Після алкоголю організм потребує рідини і вітамінів, тому томатний сік – вдалий вибір для похмільного ранку. Якщо ж хочеться більш вишуканого смаку, то приготуйте коктейль Кривава Мері, але без спиртного.

Вам знадобляться:

  • томатний сік
  • лимонний сік,
  • крапля вустерського соусу,
  • чайна ложка солі і мелений перець.

Шанувальники гостренького можуть додати трохи Табаско. Напій краще підійде з льодом.

Екзотичний детокс-тонік

Коктейль з кокосом і ананасом в блендері
Коктейль з кокосом і ананасом в блендері
Фото: Depositphotos

Якщо ж на ранок хочеться повернути відчуття легкості, яке було до застілля, спробуйте детокс-тонік.

Вам знадобиться:

  • ананас,
  • кокос,
  • лайм,
  • м'ята.

Коктейль, повний ферментів, відразу поліпшить травлення. А ще цитрусові сприяють очищенню печінки. Змішайте інгредієнти в блендері або за допомогою соковижималки. Перед подачею напій краще процідити.

Антипохмільний імбирний чай

Імбирний чай від похмілля
Імбирний чай від похмілля
Фото: freepik.com

Він виведе токсини і врятує від нудоти. Тому, коли відчуваєте себе погано після вдалого вечора, наріжте або натріть корінь імбиру, додайте лимонного соку й меду. Стаканчик пряного напою і вас врятовано.

Овочевий суп на італійський манер

Коли під час похмільного ранку хочеться не тільки пити, але і перекусити, то спробуйте овочевий суп на італійський манер. Рецепт шефа Марко Черветті. Блюдо свого часу винайшли в Неаполі і донині цінують за те, що покращує стан і настрій на наступний день після свята.

Пісний овочевий суп
Пісний овочевий суп
Фото: Depositphotos

Рецепт супу:

  1. Спечіть баклажан. Нехай охолоне. Потім руками зніміть з нього шкірку, наріжте м'якоть невеликими шматочками. Додайте консервовані томати і подрібніть цю суміш блендером.
  2. У каструлі розігрійте оливкову олію, киньте роздавлений зубчик часнику, дрібно нарізану брокколі. Обсмажте, додайте оливки, потім каперси і протушкуйте.
  3. До овочів підмішати томатно-баклажанну суміш і овочевий бульйон.
  4. Посоліть, поперчіть, додайте материнки (вона ж орегано) і доведіть до кипіння. Лікувальний суп готовий!

Залишайтеся енергійними і бадьорими навіть після гучних гулянь.

Тим часом ми з'ясували, які вареники з сюрпризами готують на старий Новий рік: квасоля – до дітей, а курага – до радості.

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Джерело: Сьогодні
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