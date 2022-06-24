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Не бійтеся фруктози – ТОП-5 фруктів та ягід липня для вашого раціону

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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24 червня, 13:00
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У середині літа дозріває все більше сезонних фруктів та ягід, але через фруктозу деякі бояться їсти сливи, персики і навіть аґрус. Що робити – у статті
Вишня, аґрус, слива, малина та персики - ТОП-5 фруктів та ягід липня для вашого раціону, в них мало фруктози
Вишня, аґрус, слива, малина та персики - ТОП-5 фруктів та ягід липня для вашого раціону, в них мало фруктози

Сезонні фрукти та ягоди липня варто обов'язково включати до раціону: в них маса корисних вітамінів, мінералів, клітковина. Які фрукти і ягоди липня корисні і містять мало цукру – знаємося з експертами.

Фрукти та ягоди, безумовно, повинні бути в раціоні людини: норма, як зазначає лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини та лікар-алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ – це 400-500 грам на добу для дорослої людини – оптимальний варіант.

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Будь-які фрукти та ягоди вживати варто помірно і краще – у 1-ій половині дня
Будь-які фрукти та ягоди вживати варто помірно і краще – у 1-ій половині дня

Але не варто з'їдати їх відразу, розділіть прийом фруктів або ягід від 3-х до 5-ти порцій. Взагалі будь-які фрукти вживати варто помірно і краще – у 1-й половині дня. У липні до свого раціону особливо варто включити:

  1. Вишні та черешні – ці ягоди багаті каротином та провітаміном А, мікро- та макроелементами, також у ягодах міститься багато вітаміну С (аскорбінова кислота);
  2. Малина – ця цілюща ягід багата пектинами, залізом і антоціанами.
  3. Агрус – багато вітамінів РР, С, В1, а також калій, магній, каротин, мідь, рутин, кальцій. Крім того, у цій ягоді багато дубильних речовин.
  4. Сливи – містять вітаміни групи В, вітаміни А, С, В та РР, а також калій, магній, марганець та мідь – найкращий набір для здоров'я серця.
  5. Персики – у них багато калію, заліза, фосфору, магнію, фтору, вітамінів А, С, В, Е, К, РР, антиоксидантів, пектинів та органічних кислот.

І звичайно ж усі ягоди та фрукти – це клітковина, без якої наша травна система не буде повноцінно працювати. З приводу великої кількості у ягодах і фруктах цукрів – ці 5 плодів містять набагато менше фруктози, на відміну, наприклад, від винограду.

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Взагалі, як зазначає Олеся Добрянська , звичайно ж у всіх ягодах та фруктах є природний цукор. Але згідно з даними Nutrition & Metabolism, вживання до 50 г фруктози на день є безпечним для здоров'я. Це орієнтовно 300-400 грамів фруктів/ягід.

Вживання до 50 г фруктози на день, а це 300-400 г фруктів, є безпечним для здоров'я
Вживання до 50 г фруктози на день, а це 300-400 г фруктів, є безпечним для здоров'я

До того ж і фруктоза у фруктах зовсім не та, яка продається у вигляді порошку або додається до соків та кондитерки. Фруктоза із фруктів засвоюється інакше, ніж та, що знаходиться у гранолі, випічці, напоях чи меді.

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Якщо ви стежите за фігурою, то фрукти та ягоди краще вживати як десерт у помірних кількостях. Або дивіться за своїми показаннями – поставленими цілями (схуднення, підтримання ваги, супутні патологи тощо).

Також ми писали про цукор у фруктах – як не видужати від бананів або ягід.

А ще дізнайтесь, Чим корисна черешня – 8 важливих для здоров'я речовин у цій ягоді.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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