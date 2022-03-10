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Навантажили спину або болить поперек – 8 вправ, які допоможуть у домашніх умовах

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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10 березня, 18:40
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Напруга та біль у шиї, плечах, грудній клітці, попереку часто з'являються після ночівлі в укритті, волонтерській роботі та просто на стресі. Що робити – у статті
Якщо навантажили спину або болить поперек, у домашніх умовах зняти біль допоможуть вправи
Якщо навантажили спину або болить поперек, у домашніх умовах зняти біль допоможуть вправи / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Стрес і хвилювання через напад Россі на Україну змушують нас закриватися, ховатися, згинатися вниз, у результаті сотні тисяч людей скаржаться на біль у спині. Як зняти біль у спині, шиї чи попереку вдома самостійно – розповів лікар фізичної та реабілітаційної медицини Ігор Сомов.

Ігор Сомов
Ігор Сомов / Фото: пресслужба

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Як прибрати біль у спині та шиї за допомогою вправ

Ми багато часу проводимо у смартфонах, спілкуючись чи переглядаючи новини, згинаючись униз; піднімаємо та переміщуємо вантажі, власні та на волонтерських пунктах, знову ж таки, згинаючись вниз

Все це призводить до напруги та болю в шиї, плечах, грудній клітці, попереку, – каже Ігор Сомов, – як цьому допомогти в домашніх умовах? Спробуйте виконати кілька найпростіших вправ.

1-2. Нахили тулуба та голови назад і нахили вниз, намагаючись дістати руками до підлоги.

Вправи 1-2: виконуємо нахили тулуба і голови назад, потім нахили вниз, намагаючись дістати руками до підлоги
Вправи 1-2: виконуємо нахили тулуба і голови назад, потім нахили вниз, намагаючись дістати руками до підлоги / Фото: Игорь Сомов

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3-4. Нахили корпусу вбік, а також нахили з використанням стільця.

Зняти біль у спині допоможуть нахили в сторони з прямим корпусом, а також вправи зі стільцем
Зняти біль у спині допоможуть нахили в сторони з прямим корпусом, а також вправи зі стільцем / Фото: Игорь Сомов

5-6. Нахили вниз, по черзі змінюючи руки, намагаючись торкнутися підлоги. Потім стоячи на колінах і упираючись руками в підлогу, по черзі піднімайте руки нагору.

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Ноги на ширині плечей, нахиляючись уперед, торкаємося однією рукою статі, другу – нагору. Потім стоячи на колінах і упираючись руками в підлогу, по черзі піднімайте руки вгору
Ноги на ширині плечей, нахиляючись уперед, торкаємося однією рукою статі, другу – нагору. Потім стоячи на колінах і упираючись руками в підлогу, по черзі піднімайте руки вгору / Фото: Игорь Сомов

7-8. Прогин спини вгору (котяча спинка) та опускання вниз стоячи в упорі на колінах та долонях.

Прогин спини вгору (котяча спинка) і опускання вниз стоячи в упорі на колінах і долонях. Використовуємо ковзання по підлозі з положення напівсидячи, з фіксуванням положення через упор на лікті
Прогин спини вгору (котяча спинка) і опускання вниз стоячи в упорі на колінах і долонях. Використовуємо ковзання по підлозі з положення напівсидячи, з фіксуванням положення через упор на лікті / Фото: Игорь Сомов

Використовуємо ковзання по підлозі із положення напівсидячи, з фіксуванням положення – спираючись на лікті.

Як зняти біль у попереку та спині ліками

Для ослаблення болю у спині можна прийняти:

  • ібупрофен (або його аналоги) 400-600 мг
  • парацетамол (ефералган, солпадеїн актив) 500 мг
  • фаніган, олфен

При тривалому прийомі таких ліків для захисту слизової оболонки шлунка одночасно приймайте Омез (Нольпаза, пантопразол) по 1 таблетці раз на день.

Болі в спині при протрузії або грижі хребта можна прибрати без операції
Болі в спині при протрузії або грижі хребта можна прибрати без операції / Фото: Depositphotos

Також можна втирати мазі або креми в шкіру місцево, де відчуваєте біль: Диклак-гель, Олфен, Фламідез-гель, Вольтарен-форте гель або використовувати їх аналоги. Якщо ці кроки не допомагають, то не зволікайте та зверніться за лікарською допомогою.

Якщо біль у спині з'явився у бомбосховищі, читайте: "Як допомогти при болі в спині в укритті або бомбосховищі – 5 порад, які працюють".

Також звертайтеся за допомогою, якщо ви в стресі та потребуєте психологічної підтримки, читайте: Як отримати допомогу психотерапевта безкоштовно – список фахівців.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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