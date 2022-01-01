"Музична платформа": Павло Зібров поділився перевіреним лайфхаком від похмілля

Пити лише один алкогольний напій і не змішувати спиртне – і на ранок будете "огірком", таку пораду дав Народний артист України Павло Зібров

Павло Зібров поділився перевіреним лайфхаком від похмілля / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний артист України, зірка гіпершоу "МАСКА" Павло Зібров у новорічну ніч в ефірі каналу "Україна" подарував глядачам яскравий та запальний виступ. За лаштунками концерту-нагородження найкращих хітів року "Музична платформа" співак поділився дієвими порадами, як позбутися похмілля після веселих гулянь.

На концерті "Музична платформа" популярний артист Павло Зібров разом із Glova & ManIn запалив із хітом "Є BASS". Співак зізнається: незважаючи на традиційне святкування Нового року для артистів на сцені, сімейні посиденьки ніхто не скасовував . А чим у їхній сім'ї звикли частуватися?

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Мені здається, у нас все традиційно: Олів'є ріжемо, але з домашніми продуктами, навіть горошок зі свого міста, має бути ікра червона та чорна, а також смачна рибка. Все смачне! З'їмо, не з'їмо, але все має бути! – коментує Павло Зібров за лаштунками концерту "Музична платформа".

Крім того, артист розповів, яка проста штука постійно рятує його від похмілля .

Почав пити горілку – пий її. Не слід мішати. Це дійсно дієвий, перевірений спосіб від Павла Зіброва / Фото: прес-служба

Треба пити одну річ! Почавши пити горілку – пий її. Не слід мішати. Це справді дієвий, перевірений спосіб, – зазначив артист в інтерв'ю каналу "Україна".

У концерті-нагородженні "Музична платформа" також запалили: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Alekseev, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Наталія Могилевська, Павло Зібров, Ірина Білик, Сергій Мірон "Антитіла", "KAZKA", "KADNAY" та багато інших.

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Масштабний концерт-нагородження "Музична платформа" пройшов у ніч із 31 грудня на 1 січня о 00:00 на телеканалі "Україна".

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