Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Чи можна підчепити гепатит через манікюр і наскільки небезпечний цей вірус: відповідає інфекціоніст

Сьогодні, 21:10

Сходили на манікюр, а пізніше відчули слабкість – можливо, у вас гепатит

Якщо раптово здолала слабкість, апатія, занепад життєвих сил , а напередодні ви випили води з-під крана або зробили манікюр, то причина може бути в вірусному гепатиті. За з'їдене немите яблуко можливо доведеться розплачуватися блювотою і діареєю, а ось незахищений секс або тату, зроблене нестерильними інструментами, матимуть більш серйозні наслідки.

Вірусів гепатиту кілька: одні не заподіють особливої шкоди, а інші серйозно підривають здоров'я на довгі роки. Чим небезпечний гепатит, як розпізнати, що людина заразилася і головне – як захистити себе і оточуючих від цієї інфекції, розповіла лікар-інфекціоніст Олена Бідованец .

Олена Бідованець
Олена Бідованець

Чи всі вірусні гепатити є небезпечними

Основних типів вірусів гепатиту п'ять: А, B, C, D, E. Всі вони вражають печінку, але не всі критично небезпечні для людського організму. Найнебезпечніші – це вірусні гепатити В (ВГВ) і С і (ВГС), в народі їх називають "жовтухою". Ці типи вірусів "підступні" тим, що люди мало про них знають, не відразу проявляються (людина досить тривалий час може не знати, що хвора і заражати інших), також вони вимагають специфічної діагностики. А ще гепатити В і С викликають важкі ускладнення: цироз і рак печінки.

Гепатит D теж досить небезпечний, інші типи вірусів (А і Е) менш небезпечні, деякі протікають взагалі безсимптомно, викликаючи лише легке нездужання.

Як зрозуміти, що захворів

Прояви інфекції залежить від типу вірусу і індивідуальних особливостей організму хворого людини. Основні симптоми гепатитів:

  • яскраво виражена слабкість, швидка стомлюваність;
  • нудота, блювота, іноді пронос;
  • сеча стає темного кольору, а кал, навпаки, – світлим;
  • шкіра, слизові оболонки і білки очей набувають жовтого кольору.

Наскільки небезпечно ходити в салон або здавати кров?

Тип вірусного гепатиту також впливає на спосіб зараження цим захворюванням. Гепатитом А і Е можна заразитися при вживанні інфікованих продуктів або води. А також при контакті з випорожненнями зараженої людини.

Гепатитами В, С і Д можна заразитися, якщо відбувається контакт слизових оболонок або пошкодженої шкіри з інфікованими рідинами або кров'ю, а саме:

  1. При переливанні інфікованої крові (ось чому перехворів даними типами гепатитів людина не може бути донором).
  2. При контактах з погано оброблених інструментарієм – при хірургічних операціях, манікюр, татуювання, стоматологічних процедурах).
  3. Статевим шляхом при незахищеному сексі (без використання презерватива).
  4. Від матері до дитини під час пологів.
  5. При вживанні наркотиків, коли вводять дозу одним і тим же шприцем кілька людин.

Читайте також:
Українець повернувся після гепатиту і забив російського боксера в Москві

А чи можна не заразитися, і, якщо захворів – то вилікують?

Захистити себе від гепатиту В також можна за допомогою щеплення: в Україні безкоштовна вакцинація проводиться дітям, згідно з календарем щеплень . Проти вірусного гепатиту С немає щеплень, але хороші новини в тому, що захворювання зараз добре піддається лікуванню. Хоча приймати препарати доведеться близько місяця.

Щоб не заразитися вірусними гепатитами, потрібно:

  • ретельно мити овочі і фрукти;
  • пити тільки перевірену воду, кип'ячену або бутильовану;
  • вибирати для проведення манікюру, тату і інших маніпуляцій салони, де інструментарій стерильний;
  • займатися сексом з презервативом.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, як допомогти собі при отруєнні .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
В Україні вже двоє осіб отримали другу дозу вакцини від COVID-19 Круте піке: за вихідні темпи вакцинації знизилися майже у 12 разів Міжнародний день боротьби з туберкульозом: чи реально зупинити "чуму" 21-го століття Верховний суд дозволив не пускати в школу дітей без щеплень Першу дозу отримали понад 170 тисяч осіб: як проходить вакцинація в Україні
манікюр щеплення гепатіт с інфекція гепатит А
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью

Популярні статті

Сьогодні, 14:20Смачно

Хочете ідеальних сирників? Запам'ятовуйте лайфхаки від відомих українських кулінарів

Сьогодні, 12:47Фаново

Найкращі розіграші на 1 квітня в листуванні і по телефону: велика добірка жартів

Сьогодні, 11:45Зірково

7 першоквітневих комедійних фільмів, які змусять вас реготати

Сьогодні, 10:18Смачно

Католицький Великдень-2021: 5 рецептів святкових страв

Сьогодні, 09:31Зірково

MONATIK – 35: найпопулярніші запити про топового артиста

Сьогодні, 06:10Events

Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям

Сьогодні, 05:00Events

1 квітня: прикольні картинки і жартівливі привітання в День сміху

Вчора, 21:24Events

Свіжі жарти на 1 квітня: як весело і необразливо розіграти друзів

Вчора, 20:07Зірково

Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з дітьми та онуками

Вчора, 18:53Зірково

Леся Нікітюк прийшла до перукаря на фарбування, а він їй підстриг коси (відео)

Вчора, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Вчора, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

30 березняEvents

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

30 березняEvents

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

30 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

30 березняEvents

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Новини партнерів

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
Популярная модель соблазнила фанов точеной фигурой
Популярная модель соблазнила фанов точеной фигурой
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Похудевшая Джамала позировала без белья
Похудевшая Джамала позировала без белья

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти