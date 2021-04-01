Чи можна підчепити гепатит через манікюр і наскільки небезпечний цей вірус: відповідає інфекціоніст

Сходили на манікюр, а пізніше відчули слабкість – можливо, у вас гепатит

Якщо раптово здолала слабкість, апатія, занепад життєвих сил , а напередодні ви випили води з-під крана або зробили манікюр, то причина може бути в вірусному гепатиті. За з'їдене немите яблуко можливо доведеться розплачуватися блювотою і діареєю, а ось незахищений секс або тату, зроблене нестерильними інструментами, матимуть більш серйозні наслідки.

Вірусів гепатиту кілька: одні не заподіють особливої шкоди, а інші серйозно підривають здоров'я на довгі роки. Чим небезпечний гепатит, як розпізнати, що людина заразилася і головне – як захистити себе і оточуючих від цієї інфекції, розповіла лікар-інфекціоніст Олена Бідованец .

Олена Бідованець

Чи всі вірусні гепатити є небезпечними

Основних типів вірусів гепатиту п'ять: А, B, C, D, E. Всі вони вражають печінку, але не всі критично небезпечні для людського організму. Найнебезпечніші – це вірусні гепатити В (ВГВ) і С і (ВГС), в народі їх називають "жовтухою". Ці типи вірусів "підступні" тим, що люди мало про них знають, не відразу проявляються (людина досить тривалий час може не знати, що хвора і заражати інших), також вони вимагають специфічної діагностики. А ще гепатити В і С викликають важкі ускладнення: цироз і рак печінки.

Гепатит D теж досить небезпечний, інші типи вірусів (А і Е) менш небезпечні, деякі протікають взагалі безсимптомно, викликаючи лише легке нездужання.

Як зрозуміти, що захворів

Прояви інфекції залежить від типу вірусу і індивідуальних особливостей організму хворого людини. Основні симптоми гепатитів:

яскраво виражена слабкість, швидка стомлюваність;

нудота, блювота, іноді пронос;

сеча стає темного кольору, а кал, навпаки, – світлим;

шкіра, слизові оболонки і білки очей набувають жовтого кольору.

Наскільки небезпечно ходити в салон або здавати кров?

Тип вірусного гепатиту також впливає на спосіб зараження цим захворюванням. Гепатитом А і Е можна заразитися при вживанні інфікованих продуктів або води. А також при контакті з випорожненнями зараженої людини.

Гепатитами В, С і Д можна заразитися, якщо відбувається контакт слизових оболонок або пошкодженої шкіри з інфікованими рідинами або кров'ю, а саме:

При переливанні інфікованої крові (ось чому перехворів даними типами гепатитів людина не може бути донором). При контактах з погано оброблених інструментарієм – при хірургічних операціях, манікюр, татуювання, стоматологічних процедурах). Статевим шляхом при незахищеному сексі (без використання презерватива). Від матері до дитини під час пологів. При вживанні наркотиків, коли вводять дозу одним і тим же шприцем кілька людин.

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А чи можна не заразитися, і, якщо захворів – то вилікують?

Захистити себе від гепатиту В також можна за допомогою щеплення: в Україні безкоштовна вакцинація проводиться дітям, згідно з календарем щеплень . Проти вірусного гепатиту С немає щеплень, але хороші новини в тому, що захворювання зараз добре піддається лікуванню. Хоча приймати препарати доведеться близько місяця.

Щоб не заразитися вірусними гепатитами, потрібно:

ретельно мити овочі і фрукти;

пити тільки перевірену воду, кип'ячену або бутильовану;

вибирати для проведення манікюру, тату і інших маніпуляцій салони, де інструментарій стерильний;

займатися сексом з презервативом.

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