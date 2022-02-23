Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Ціна - космос!

Найкращі меми дня

Все про 8 Березня

Гель-лак шкідливий?

Made in Ukraine

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Здорово

Чи можна гуляти дитині з температурою 37 градусів – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 лютого, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо дитина застудилася, але залишається активною з температури до 38 градусів, прогулянки на вулиці для неї не закінчуються ускладненням, упевнений Євген Комаровський
/ Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Сьогодні ми значно серйозніше ставимося до свого здоров'я та самопочуття дітей. Тому підвищення температури у дитини змушує задуматися: чи можна їй піти погуляти або краще посидіти вдома.Лікар Комаровський розповів у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", чи є привід для занепокоєння і як діють батьки в європейських країнах.

Коли у дитини легка форма ГРВІ та температура 37,5-38 градусів, чому їй не можна йти на прогулянку? – уточнив Євген Комаровський, коли дізнався про побоювання багатьох батьків.

За словами кандидата медичних наук, якщо температура вища за норму, тоді дитині не треба активно бігати і стрибати. Адже активні фізичні навантаження призводять до того, що організм виробляє більше тепла.

Реклама

Прогулянки у простої дитини, якщо вона почувається при цьому нормально, треба сприймати як спосіб лікування ГРВІ
Прогулянки у простої дитини, якщо вона почувається при цьому нормально, треба сприймати як спосіб лікування ГРВІ / Фото: freepik.com

Але якщо дитина нормально себе почуває, чому їй протипоказане свіже повітря? Навпаки, коли малюк рухається, він робить глибокі вдихи, відкашлює мокротиння, очищаються його легені.

Прогулянки на свіжому повітрі – один із способів наближення одужання, – сказав Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Тому не дивно, що практично у всій Європі легка форма ГРВІ не є протипоказанням для прогулянки. У європейських країнах діти з температурою до 38,5 спокійно ходять навіть у дитсадок.

Лікар-педіатр вищої категорії додав, що вже доведено, якщо діти залишаються активними за температури до 38 градусів, то прогулянки не закінчуються тим, що дитина потрапляє до лікарні або з'являється якесь ускладнення. Навпаки, вона швидше одужує. Тому прогулянки треба сприймати як спосіб лікування ГРВІ.

Реклама

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

Також ми писали, коли для лікування ковіда застосовують антибіотики, читайте: "Чи можна лікувати ковід антибіотиками – відповідь доктора Комаровського"

Реклама

А ще вам цікаво буде дізнатися, яке молоко більше підходить для дітей, читайте: "Чи можна давати козяче молоко дітям – відповідь лікаря Комаровського".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Корисна порада на сьогодні
Як відновити сили в ці нелегкі часи
Дізнатись!
Doodle Сьогодні
23 лютого. Джонас Солк. 68 років тому цього дня здійснено перше у світі масове вакцинування проти поліомієліту...
Історія дня - за хвилину
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Sexy Тіна
Як вам "зоряне" вбрання Тіни?
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
21 — 27 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти