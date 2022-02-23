Чи можна гуляти дитині з температурою 37 градусів – відповів лікар Комаровський

Якщо дитина застудилася, але залишається активною з температури до 38 градусів, прогулянки на вулиці для неї не закінчуються ускладненням, упевнений Євген Комаровський

/ Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Сьогодні ми значно серйозніше ставимося до свого здоров'я та самопочуття дітей. Тому підвищення температури у дитини змушує задуматися: чи можна їй піти погуляти або краще посидіти вдома.Лікар Комаровський розповів у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", чи є привід для занепокоєння і як діють батьки в європейських країнах.

Коли у дитини легка форма ГРВІ та температура 37,5-38 градусів, чому їй не можна йти на прогулянку? – уточнив Євген Комаровський, коли дізнався про побоювання багатьох батьків.

За словами кандидата медичних наук, якщо температура вища за норму, тоді дитині не треба активно бігати і стрибати. Адже активні фізичні навантаження призводять до того, що організм виробляє більше тепла.

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Прогулянки у простої дитини, якщо вона почувається при цьому нормально, треба сприймати як спосіб лікування ГРВІ / Фото: freepik.com

Але якщо дитина нормально себе почуває, чому їй протипоказане свіже повітря? Навпаки, коли малюк рухається, він робить глибокі вдихи, відкашлює мокротиння, очищаються його легені.

Прогулянки на свіжому повітрі – один із способів наближення одужання, – сказав Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Тому не дивно, що практично у всій Європі легка форма ГРВІ не є протипоказанням для прогулянки. У європейських країнах діти з температурою до 38,5 спокійно ходять навіть у дитсадок.

Лікар-педіатр вищої категорії додав, що вже доведено, якщо діти залишаються активними за температури до 38 градусів, то прогулянки не закінчуються тим, що дитина потрапляє до лікарні або з'являється якесь ускладнення. Навпаки, вона швидше одужує. Тому прогулянки треба сприймати як спосіб лікування ГРВІ.

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Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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