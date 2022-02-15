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Чи можна їсти макарони при схудненні або на дієті – думка дієтолога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Олеся Добрянська Олеся Добрянська
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15 лютого, 17:00
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Макарони та схуднення цілком сумісні, переважно цільнозернові або паста з твердих сортів пшениці. Важливо їх не переварити та витримувати розмір порцій
Макарони при схудненні та раціональному харчуванні цілком допустимі, головне їх правильно готувати та їсти
Макарони при схудненні та раціональному харчуванні цілком допустимі, головне їх правильно готувати та їсти / Фото: freepik.com, unsplash.com

"Макарони – продукт не дієтичний", такої думки багато хто дотримується досі і повністю уникає пасти чи макарон . Проте здорове раціональне харчування полягає не в повній відмові від будь-якої страви, а в можливості її удосконалити. Які їсти макарони при схудненні і чим взагалі корисний цей продукт – розповіла дієтолог Олеся Добрянська .

Олеся Добрянська
Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

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Як корисно їсти макарони?

Макарони з жирним м'ясом, ковбасою, котлетами, іншими продуктами переробки або з калорійними соусами звичайно сприятимуть набору дідька. До речі, соус, що подається до пасти в ресторані, може бути вдвічі калорійнішим за самих макаронів. Зробити макарони кориснішими , але не менш смачними допоможуть м'який нежирний сир, гриби, морепродукти, риба, овочі (особливо гарні баклажани, перець, помідори).

Зробити макарони кориснішими, але не менш смачними допоможуть м'який нежирний сир, зелень, базилік, овочі (особливо гарні баклажани, перець, помідори)
Зробити макарони кориснішими, але не менш смачними допоможуть м'який нежирний сир, зелень, базилік, овочі (особливо гарні баклажани, перець, помідори) / Фото: unsplash.com

Замість жирних вершків покладіть у макарони оливки або томатну пасту, спеції та трави, наприклад, базилік або орегано. І звичайно важливо не перетравлювати макарони до стану "ганчірки".

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А може, краще виключити макарони взагалі?

Виключати продукти, що містять глютен (у тому числі макарони) доцільно лише для людей з непереносимістю клейковини або з діагностованою целіакією. Складні вуглеводи мають становити не менше 50% нашого раціону, і брати їх слід із цілісних нерафінованих продуктів.

Складні вуглеводи, до яких відносяться макарони твердих сортів, можна не боятися їсти навіть на вечерю.
Складні вуглеводи, до яких відносяться макарони твердих сортів, можна не боятися їсти навіть на вечерю. / Фото: unsplash.com

Тому саме цільнозерновий хліб, крупи та макарони у тому числі – це наші друзі, а не вороги. І жінкам вони потрібні так само, як і чоловікам. Складні (а не прості, тобто не цукор, цукерки, випічку) вуглеводи, до яких належать макарони твердих сортів можна не боятися їсти навіть на вечерю.

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Тобто корисні макарони – цільнозернові?

Ідеально, ялинки макарони будуть виготовлені з твердих сортів пшениці, або будь-які цільнозернові. Такі макарони темніші за кольором, їх лише один мінус – коштують вони дорожче. І тут важливо вміти їх відрізнити, оскільки деякі недобросовісні виробники роблять макарони з білого борошна пшеничного і просто зафарбовує їх у темніший колір. У таких макаронах мало клейковини, білків та мікроелементів, якими багаті справжні цільнозернові макарони.

Цільнозернові макарони багаті на клейковину, білки та мікроелементи, але їх важливо не перетравлювати при готуванні
Цільнозернові макарони багаті на клейковину, білки та мікроелементи, але їх важливо не перетравлювати при готуванні / Фото: istockphoto.com

Тому уважно вивчайте упаковку, борошно, тим паче рафіноване – це не цільне зерно, а рафінований продукт. Якщо ж немає можливості купувати якісні цільнозернові макарони, то можна придбати звичайні. Але їсти їх не частіше 2-3 рази на тиждень . Також існують макарони з бобових, але з ціна теж вища за середню.

А чому італійці не гладшають від макарон?

Це не так, зараз в Італії (особливо на тлі пандемії коронавірусу) проблема ожиріння не менш актуальна, ніж у нас. Але італійську пасту виготовляють виключно з пшениці твердих сортів.

Італійську пасту роблять виключно з пшениці твердих сортів, але від надмірного її вживання також можна набрати вагу
Італійську пасту роблять виключно з пшениці твердих сортів, але від надмірного її вживання також можна набрати вагу / Фото: unsplash.com

Більшість макаронів, доступних середньостатистичним українцям, роблять із зовсім іншого борошна. Тому порівнювати італійську пасту та "черепашки" за 20 грн не дуже коректно.

Також раніше ми писали, як приготувати пасту з грибами до вечері, читайте "Вершкова ароматна паста з грибами на вечерю".

А ще вас може зацікавити, як приготувати макарони, щоб вони не злипалися, читайте "Як варити макарони на плиті та в мультиварці".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Олеся Добрянська
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