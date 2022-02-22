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Чи можна давати козяче молоко дітям – відповідь лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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22 лютого, 06:00
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Євген Комаровський розвіяв популярний міф про користь козячого молока для дітей. Насправді принципової різниці між козячим та коров'ячим молоком немає
Чи можна давати козяче молоко дітям? Євген Комаровський вважає, що до року дітям молоко взагалі не корисне
Чи можна давати козяче молоко дітям? Євген Комаровський вважає, що до року дітям молоко взагалі не корисне / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Існує помилкова думка, що козяче молоко набагато корисніше ніж коров'яче. Тому батьки намагаються купувати для своєї дитини саме цей продукт. Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, у чому відмінність, та як він відноситься до козячого молока.

За словами Євгена Комаровського, у багатьох мам і бабусь вже багато років існує хибне уявлення про те, що козяче молоко набагато корисніше і дуже відрізняється за своїми властивостями від коров'ячого. Насправді принциповою різниці між ними немає.

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Козяче молоко настільки ж корисне для організму дитини, наскільки корисне коров'яче молоко, – сказав кандидат медичних наук у програмі "Ранок з Україною".

Євген Комаровський пояснив, що існує різниця саме за вигодовуванні дітей першого року життя.

Сьогодні дітям у перший рік життя не дають ні козяче, ні коров'яче молоко, а старшим, якщо немає непереносимості, будь-яке з них корисне
Сьогодні дітям у перший рік життя не дають ні козяче, ні коров'яче молоко, а старшим, якщо немає непереносимості, будь-яке з них корисне / Фото: istockphoto.com

За деякими даними, ці різновиди молока створюються по-різному. Коров'яче молоко згортається у вигляді великої грудки, а козяче – у вигляді дрібних кульок, – сказав лікар-педіатр вищої категорії в інтерв'ю для каналу "Україна". – Саме з цим пов'язані легенди про нереальну корисність козячого молока.

Наприклад, якщо у мами немає молока , дитина намагається дати коров'ячий. Але так як воно створюється у вигляді великого грудки, малюк відригує. Тоді батьки дають йому козяче, і малюк перестає зригувати. Тому люди роблять неправильний висновок: коров'яче молоко не засвоюється

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Сьогодні дітям у перший рік життя не дають ні козяче, ні коров'яче молоко. А якщо дитина старша за рік і в неї немає схильності до зригування, то різниці, яке молоко вона п'є, немає, – сказав Євген Комаровський. – Я однаково добре ставлюся і до коров'ячого, і до козячого молока.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

Також ми раніше писали про новий тренд – картопляне молоко. Читайте "Картопляне молоко – що це, новий суперфуд або просто тренд".

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А ще цікаво буде дізнатися, наскільки молоко взагалі корисне і для кого читайте: "Чи справді дітям і дорослим треба пити молоко".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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