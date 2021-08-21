Чи можна алергікам робити вакцину від COVID-19

Якщо у вас алергія, робити щеплення проти коронавірусу можна, але з певними застереженнями. Як зробити щеплення від ковіду, якщо ви алергік, розповіла алергологиня

Алергікам робити вакцину від COVID-19 можна, але з дотриманням простих правил / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви страждаєте на алергію, яка наразі момент у стадії загострення, то взагалі будь-які щеплення протипоказані. Яких заходів слід дотримуватися алергікам перед вакцинацією від COVID-19, яку вакцину вибрати – допомогла розібратися лікарка-алергологина, докторка медичних наук Лілія Романюк .

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Лілія Романюк / Фото: пресслужба

Робити чи ні щеплення від коронавируса при алергії?

Люди, які страждають на алергію, під час пандемії розгубилися, як їм вчинити: насамперед через те, що не могли повноцінно звертатися за лікарською допомогою. До такого висновку прийшли американські алергологи, пославшись на результати соціологічного опитування серед пацієнтів-алергіків. В Україні питання вакцинації людей з алергією теж незрозуміле для багатьох з них.

Головне – робити щеплення від COVID-19, якщо у вас алергія, можна. Але якщо хоча б один раз після ведення будь-якої іншої вакцини у вас спостерігалася алергічна реакція, то обов'язково порадьтеся зі своїм лікарем, як бути саме у вашому випадку.

Яка саме вакцина від від COVID-19 підійде, якщо у вас алергія, підкаже лікар / Фото: REUTERS

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Який саме препарат (тобто вакцину) для специфічної профілактики COVID-19 вводити саме у вашому випадку – підкаже лікар. Також можна робити щеплення від COVID-19, якщо зараз ви проходите курс аллерговакцінаціі або специфічної імунотерапії.

Коли варто почекати з щепленням від ковіду, якщо є алергія?

Якщо ви проходите курс терапії, то важливо вибрати дні, які не збігатимуться, тобто не робити в один і той же день щеплення від коронавірусу і не вводити аллерговакцини. Перерва між введенням цих препаратів має бути щонайменше добу, цього достатньо.

Тобто, якщо сьогодні вам будуть вводити аллерговакцини, то щеплення проти COVID-19 робіть післязавтра – і навпаки.

Важливо! Якщо алергія загострилася, то вакцинуватися можна: дочекайтеся стійкої ремісії, коли у вас зникнуть всі симптоми алергічної реакції.

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