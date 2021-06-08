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Потужна магнітна буря очікується 16 червня: чим небезпечна і що не можна робити

Сьогодні, 16:15

Єдина магнітна буря червня буде доволі серйозною

Магнітна буря
Магнітна буря
Фото: Pexels

Червень відрізняється відносним спокоєм Сонця і малою кількістю магнітних бур. Проте та єдина, яка все ж таки відбудеться в червні-2021, може завдати неприємностей і зіпсувати самопочуття, особливо метеозалежним людям.

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За прогнозом, потужна магнітна буря накриє землю саме в середині місяця – 16 червня . Активність Сонця максимально проявиться в середу, сягаючи рівня G1. Але поспішаємо заспокоїти: вже наступного дня, у четвер 17-го числа, цей спалах піде на спад. А в п'ятницю і до вихідних, 18-20 червня, магнітосфера прийде в норму.

Знаючи прогноз магнітних бур, метеозалежні люди зможуть певною мірою захиститися від негативного впливу Сонця і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень.

Як захистити себе від впливу магнітних бур

В період сильних магнітних бур навіть у здорової людини може розболітися голова, з'явитися втома і нездужання, а також безпричинно погіршитися настрій. Тим більше люди, залежні від перепадів космічної погоди, більш чітко відчувають на собі навіть незначні сплески сонячної активності.

У особливо чутливих людей під час магнітних бур організм реагує більш гостро: порушується робота серцево-судинної системи, загострюються хронічні захворювання, може підвищуватися артеріальний тиск і рівень адреналіну в крові, з'являються занепокоєння і страхи.

Щоб уникнути негативного впливу сонця в період магнітних бур, не варто навантажувати себе надмірною фізичною роботою. Намагайтеся більше відпочивати, уникати стресових ситуацій, а також дотримуватися правильного раціону харчування і водного режиму. Також під час магнітної бурі обмежте далекі переміщення і поїздки і обов'язково тримайте під рукою необхідні ліки.

Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

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