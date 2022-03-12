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Потужна магнітна буря накриє землю в середині березня-2022: скільки триватиме

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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12 березня, 16:13
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Магнітний потік із Сонця 14 березня досягне рівня G2 і протримається не один день.
14 березня очікується потужна та тривала магнітна буря
14 березня очікується потужна та тривала магнітна буря / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Від самого початку, згідно з прогнозом, березень-2022 не обіцяв серйозних геомагнітних сплесків . Однак Сонце дуже мінливе.

Найближчої неділі, 13 березня , починаючи з вечора, посилюється геомагнітний вплив світила Землю.

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У понеділок, 14 березня , на нас обрушиться дуже сильна магнітна буря, яка досягне рівня G2 і протримається дві доби, до вівторка, 15-го числа . Це буде тяжкий період, особливо для метеозалежних людей.

У середу, 16 березня , буря поступово піде на спад, але її вплив іще буде відчутним.

І нарешті, у четвер, 17 березня , за прогнозом, геомагнітна обстановка нормалізується.

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Метеозалежним людям дуже важливо заздалегідь знати ситуацію з магнітними бурями на місяць, щоб певною мірою підготуватися та убезпечити себе від негативного впливу Сонця. Адже в період магнітних бур можливе погіршення самопочуття.

Прогноз магнітних бур на березень 2022 року

Виходячи з прогнозу магнітних бур на березень 2022 року, прояви сонячної активності також очікуються:

  • незначні магнітні коливання: 13, 16, 19, 26, 27, 30 числа;
  • серйозні магнітні бурі: 14, 15, 20, 21, 31 березня.

Раніше ми публікували місячний календар на березень 2022 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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