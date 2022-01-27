Мінус солі, більше морожених ягід – як харчуватися з хронічною хворобою нирок

Відмова від солі та її замінників, зменшення кількості білкових продуктів, контроль рідини – обов'язкові заходи за наявності ниркових хвороб. Якого раціону дотримуватися – у матеріалі

Харчуватися при хронічній хворобі нирок потрібно з обмеженням солі, зате можна морожені ягоди та деякі овочі / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо маєте хронічну хворобу нирок (ХХН), важливо суворо стежити за харчуванням – тоді можна уповільнити її прогресування. Чим небезпечна ХХН та якого раціону слід дотримуватися – з'ясуємо з експертами медичного центру Фрезеніус Медикал Кер Україна.

Хронічна хвороба нирок – чим вона небезпечна?

Хронічна хвороба нирок – це захворювання, коли нирки повільно та незворотно припиняють виконувати свої функції. Наприклад, виводити рідину та шкідливі речовини, що регулярно виділяє наш організм.

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Як зазначає сімейний лікар Анастасія Коваль, на ранніх (1-3) стадіях хронічного захворювання нирок симптомів майже немає. Також важливо знати, що хронічна хвороба нирок може виникнути у кожної людини.

Анастасія Коваль / Фото: пресслужба

Ризик ураження нирок підвищують:

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цукровий діабет

артеріальна гіпертензія

спадкові та аутоімунні захворювання нирок (полікістоз нирок)

інфекційні хвороби нирок та сечовивідних шляхів (пієлонефрит, гломерулонефрит, сечокам'яна хвороба)

гостре пошкодження нирок через сильне отруєння або травму.

Але якщо вчасно діагностувати хворобу та розпочати лікування, можна уповільнити її прогресування. Для цього людям слід контролювати своє харчування.

Чому людям із хворобами нирок важливо правильно харчуватися?

Дієта – дуже важливий складник лікування та контролю хвороби. Формування раціону залежить від лабораторних аналізів та індивідуальних особливостей людини. Тому будь-які зміни в харчуванні мають застосовуватись за рекомендаціями лікаря-нефролога або дієтолога.

Дієтолог Олена Зінченко відзначає, що важливо розуміти: дієта – це не короткочасна зміна чи обмеження у продуктах для схуднення. Звісно, якщо людина має надмірну вагу, то корекція харчування допоможе її нормалізувати.

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Олена Зінченко / Фото: прес-служба

Проте головним завданням дієти або режиму харчування є підтримання здоров'я та доброго самопочуття. Для цього важливо повноцінно харчуватися, стежити за обсягом їжі та її різноманітністю.

Правильне харчування допоможе:

зберегти здорову вагу;

підтримувати нормальний АТ;

контролювати рівень цукру в крові;

запобігти розвитку хвороби нирок та погіршенню самопочуття.

Яке харчування допоможе людині з хворобою нирок – основні принципи

При ХХН важливо контролювати рівень споживання рідини, знизити споживання солі (натрію) та білків. Також важливий контроль за вживанням продуктів з високим вмістом калію, фосфору та кальцію.

Споживана рідина – це не лише вода, а також інші напої, перші страви, фрукти, овочі, підливи, соуси. Денну норму рідини може визначити лікар, однак у середньому це 400 мл + кількість виведеної протягом доби сечі.

Маючи хвороби нирок, важливо контролювати рівень споживання рідини / Фото: Depositphotos

Найкращим індикатором є колір сечі. Темний колір сечі сигналізує про зневоднення та потребу в рідині. Щоб не перевищити норму та втамувати спрагу людина може пожувати жувальну гумку, посмоктати заморожену ягоду або кубик льоду.

Щодо натрію – найчастіше ми його споживаємо із сіллю. У людей з ХХН він гірше виводиться з організму, що своєю чергою затримує воду і збільшує навантаження на серце та нирки. Якщо для здорової людини рекомендовано споживати не більш ніж 2300 мг солі на день, то людям з ХХН – не більше 2000 мг/день = 1 чайну ложку.

Щоб збагатити смак страв, замість солі можна використовувати спеції та трави. Підсолювати страву вже на тарілці, а не під час приготування. Віддавати перевагу їжі, яка приготовлена ​​вдома, а не куплена в ресторані або магазині.

Через хронічну хворобу нирок слід зменшити кількість солі та уникати її замінників / Фото: unsplash.com

Велика кількість натрію міститься в перероблених продуктах (ковбасах, сосисках), консервах, хлібі та сирах, оливках, магазинних соусах і навіть у солодощах. Тому, купуючи продукти, важливо читати етикетки, де зазначено вміст натрію.

Також слід уникати замінників солі (AlsoSalt або Nu-Salt). Зазвичай вони містять велику кількість калію, надлишок якого також шкідливий для людей з ХХН. Залежно від стадії захворювання людям потрібна різна кількість білка. Не менш важлива якість білкових продуктів – шматок нежирної яловичини краще за сосиски з невідомим вмістом.

В яких продуктах багато білка, калію, фосфору та магнію?

Продукти з високим вмістом білка: різні види м'яса та птиці; риба; яйця; бобові; молочні продукти. Калій і фосфор здатні накопичуватися в крові, тому люди з ХХН повинні контролювати їх вміст у раціоні й навіть уникати продуктів, багатих на ці мікроелементи.

При ХХН важливо уникати продуктів із високим вмістом калію / Фото: пресслужба

Коли нирки пошкоджені, вони перестають активувати вітамін D, що впливає на здатність засвоювати кальцій з їжі. Щоб це компенсувати, потрібно вживати продукти, багаті на кальцій. Серед них – молочні продукти. Їх слід вживати обережно, не більш ніж одну порцію на день. Адже крім кальцію, вони містять багато фосфору та білка.

/ Фото: прес-служба

Хорошою альтернативою молочним продуктам тваринного походження можуть бути рослинні продукти: рисове та мигдалеве молоко. Вони містять менше калію, фосфору та білків, ніж коров'яче молоко.

Продукти з високим рівнем кальцію:

молоко

тверді витримані сири

кислий сир

йогурт

біла квасоля

мигдаль

риба з кісточками (сардини)

шпинат

кунжут, кунжутна паста.

Що ще важливо знати, маючи хворобу нирок?

За наявності ХХН тип харчування залежить від ступеня хвороби, також важливо стежити за вагою. Раціон пацієнта на початкових стадіях ХХН майже нічим не відрізняється від звичайного здорового харчування. Однак якщо до цього воно було не дуже здоровим, зміна харчування допоможе захистити нирки від подальшого пошкодження та відстрочити ниркову замісну терапію.

Людям з хворобами нирок, особливо ХХН, важливо стежити за вагою / Фото: freepik.com

Люди із захворюванням нирок через супутні захворювання (цукровий діабет, артеріальну гіпертензію) мають зайву вагу. Часто зайва вага може з'являтися через надлишок рідини, що накопичилася в організмі й призвела до набряків.

Саме тому важливо знати суху вагу вашого тіла (тобто вага без зайвої рідини). На противагу цьому люди з ХХН часто бояться з'їсти зайве або втрачають апетит, тому недобирають калорії і різко худнуть.

Але якщо на 1-3-й стадіях ХХН потрібне різноманітне здорове харчування, то 4-та стадія характеризується серйозними обмеженнями у харчуванні. На останній, 5-й (термінальній) стадії захворювання, яка ідентична нирковій недостатності, нирки працюють лише на 15-10%.

Тоді людині необхідна замісна ниркова терапія, діаліз або трансплантація нирки. У цьому випадку правильно дібрана дієта допоможе підтримати організм під час діалізу та у проміжках між процедурами.

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