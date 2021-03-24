Міжнародний день боротьби з туберкульозом: чи реально зупинити "чуму" 21-го століття

Чверть населення заражена туберкульозною паличкою, але навіть не підозрює про це

Відчуття розбитості, постійна слабкість, пітливість ночами, кашель – це ознаки туберкульозу (ТБ). Зараз, в період пандемії COVID-19, особливо важливо не переплутати ці захворювання, симптоми яких схожі. Щоб не захворіти, потрібно робити щеплення БЦЖ і вести здоровий спосіб життя: сьогодні, в Міжнародний день туберкульозу, ЦОЗ МОЗ нагадав про важливість бути в темі ТБ.

При захворюванні на туберкуль часто турбує кашель, як і при коронавірусі Фото: freepik.com

Розповідаємо:

яка ситуація з захворюваністю в Україні; симптоми захворювання і чим небезпечний ТБ; як відрізнити туберкульоз від ковіду, що буде, якщо не вакцинуватися від ТБ; способи діагностики ТБ; як захистити себе і сім'ю.

Сьогодні також відбувся організований МОЗ онлайн-брифінг, де кожен бажаючий міг дізнатися всі подробиці про захворюваність на "чуму" 21-го століття.

Україна – в топі країн щодо захворюваності

- Україна увійшла до ТОП-20 країн з максимальною захворюваністю на туберкульоз, – зазначив під час брифінгу Роман Родина, генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України. – Щорічно до 3 тисяч осіб помирає, торік було зафіксовано 17 тисяч активних випадків ТБ. Ситуацію погіршує пандемія коронавірусу, оскільки менше людей стало звертатися за допомогою і проходити обстеження.

Чим небезпечний туберкульоз і як розпізнати хворобу

Мікобактерією туберкульозу, вона ж паличка Коха (її саме 24 березня 1882 року виявив німецький мікробіолог Роберт Кох), вражена третина людства. Сухоти, як раніше називали туберкульоз, може вражати майже всі органи людини, крім волосся і нігтів. Бактерія вражає кістки, очі, шкіру, найстрашніше – мозок (при туберкульозному менінгіті вилікувати людину не вдається).

Але хвороба повністю виліковна, якщо ТБ вчасно діагностувати і правильно лікувати.

Хворіють далеко не всі, тому що туберкульоз розвивається тільки в певних умовах. Виявляється ТБ такими симптомами:

розбитість, слабкість;

пітливість, особливо вночі;

блідість шкіри;

сухий, болісний, нападоподібний кашель, які з'являється з часом;

субфебрильна температура (37,2-37,5).

Цей стан може тривати місяцями, то зупиняючись, то відновлюючись знову.

Як відрізнити туберкульоз від коронавірусу

Невисока температура, слабкість, кашель при відсутності нежиті спостерігається і при туберкульозі, і при COVID-19.

- Відрізнити одне захворювання від іншого допоможе тільки лабораторний аналіз, – підкреслила Яна Терлєєва, завідувачка відділу координації програм діагностики та лікування ТБЦОЗ МОЗ. – Тому при перерахованих вище симптомах звертайтеся до свого сімейного лікаря. Він може і просто зобов'язаний призначити додаткові обстеження, щоб виключити туберкульоз.

Навіщо робити щеплення БЦЖ?

Єдиний і найнадійніший метод профілактики туберкульозу – це вакцинація. Вона проводиться новонародженим вакциною БЦЖ ще в пологовому будинку.

Після щеплення залишається невеликий характерний шрам на передпліччі. Противники вакцинації часто задають питання, навіщо робити щеплення, якщо людина все одно може заразитися бактерією?

Туберкульоз належить до особливо небезпечних інфекцій, яка швидко переходить в стійкі форми, що погано піддаються лікуванню, і вражає внутрішні органи, – підкреслив Роман Родина, – хвороба смертельна, тому вакцинація обов'язкова. Будь-яка дитина отримує щеплення безкоштовно. І якщо потім вона, навіть будучи вже дорослою, заражається паличкою Коха, то формується імунна відповідь і людина не хворіє.

Захворіти на туберкульоз можна, якщо якість життя різко знижується (тому хворобу ще називають недугою бідних). До розвитку хвороби призводять:

недостатнє харчування;

скупченість в приміщеннях (тому ТБ так поширений в тюрмах);

часті контакти з хворими на ТБ.

Хворіють і соціально благополучні люди, це пов'язано зі зниженням імунітету. Підірвати захисні сили організму, коли імунна система не справляється з інфекцією, можуть:

стресові ситуації;

незбалансоване харчування, голодування (неправильно підібрана дієта);

природне старіння організму (старість).

Як діагностувати туберкульоз

Щоб захиститися від ТБ в дитячому віці, необхідно своєчасно вакцинуватися. А потім щорічно спостерігати за розвитком протитуберкульозного імунітету, раз на рік робити пробу Манту. Цей "гудзик" на руці багато часто плутають з щепленням.

Проба Манту – це не вакцинація, а метод діагностики туберкульозу Фото: Pixabay

Далі діагностують туберкульоз так:

Дітям з 8-ми років проводять Діаскін-тест, а не Манту, він специфічніший і виявляє вже самий початок зростання мікобактерії в організмі. Підліткам з 15 років і дорослим – щорічне флюорографічне обстеження грудної клітки. При підозрі на ТБ, для ретельнішої діагностики використовуються специфічні лабораторні методи дослідження.

Як захистити себе і рідних від туберкульозу

Як уже сказано, найкращі заходи профілактики ТБ – це

вакцина;

регулярна інструментальна і лабораторна діагностика;

здоровий спосіб життя, активність, збалансоване харчування;

носіння масок, особливо при кашлі (щоб не заразити інших насамперед).

Фото: Facebook прокуратури Києва

Якщо ігнорувати симптоми ТБ і не звертатися до лікаря, то через 3-4 місяці в легенях починає розвиватися запальний осередок. У ньому містяться мікобактерії, які хворий відкашлює, заражаючи інших. Далі хвороба може почати вражати інші органи. Тому не ігноруйте тривалий кашель та інші симптоми, звертайтеся до лікаря!

Нагадаємо, що раніше ми писали про кашель вранці і симптомами яких недуг він є.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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