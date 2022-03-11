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Інтимна гігієна під час війни – поради та контакти гінекологів

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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11 березня, 10:24
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Що робити, якщо місячні і неможливо прийняти душ
Що робити, якщо місячні і неможливо прийняти душ / Фото: Колаж: Сьогодні

Переохолодження, падіння імунітету, стрес, гормональний збій, порушення мікрофлори кишковика, гастроентерологічні хвороби – це все може викликати запалення інтимних органів у жінок. Крім того менструацію щомісяця теж ніхто не скасовував.

Що має знати жінка, перебуваючи довгий час без гарячого душу та нормальних умов. Ми запитали у лікаря акушер-гінеколога першої категорії Погребенник Ольги Володимирівни.

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Що слід пам'ятати:

  • Гінекологічні захворювання можна набути у бункерах та укриттях. Потрібно намагатися уникнути переохолодження та довготривалого сидіння на холодній поверхні (бетон, підлога). Загальне переохолодження організму може спричинити і цистит, що в подальшому потребує лише медикаментозного лікування під наглядом лікаря.
  • Слід потурбуватися про те, щоб ноги завжди були у теплі.
  • Максимально достатнім у будь-яких умовах є підмивання теплою водою двічі на добу. За відсутності такої можливості слід користуватися щоденними гігієнічними прокладками та антисептичними вологими серветками.
  • Вагітним жінкам у бункері слід частіше змінювати положення тіла, уникати довготривалого сидіння, намагатися лежати чи напівлежати. Обов'язково вкривати ноги, не забувати харчуватися та опорожнюватися. При собі необхідно мати препарати спазмолітики, заспокійливе, уникати тривалого читання тривожних новин. Найкращим варіантом є взяти з собою до укриття чи бункера спеціалізовану літературу з підготовки до материнства.

Менструація під час війни

Перебуваючи в бомбосховищі або в умовах вимушеного переміщення жінкам доводиться стикатись з труднощами в період менструації: відсутність необхідних гігієнічних засобів в потрібний момент, жахливий стан туалетних кімнат або їх відустність.

Які засоби гігієни найкраще використовувати у воєнний час
Які засоби гігієни найкраще використовувати у воєнний час / Фото: unsplash.com

Крім цього, висока вірогідність того, що жінки стикаються з болями або рясними кровотечами, що супроводжують місячні, циститом або патологічними вагінальними виділеннями. При цьому доступ до медичної допомоги часто відсутній.

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Як попередити ці проблеми і що робити, коли вони вже є, розповідають спеціалісти Асоціації гінекологів-ендокринологів України.

  1. Перш за все, до тривожної валізки обов’язково покладіть достатню кількість прокладок. Якщо їх не має – імпровізуємо: підійдуть вата, марля, бинти або навіть просто порізати випране простирадло, ретельно пропрасувати ці клаптики тканини, скласти в чистий пакет.
  2. Геть упередження і хибну сором’язливість. Якщо в сховищі багато людей і немає умов для "жіночих справ", організуйте їх з іншими жінками: відгородіть якимось чином куток, діліться гігієнічними засобами, антисептиками.
  3. Тампони і менструальні чаші в умовах війни – не кращий варіант через ризик токсичного шоку. По перше, при завалі чи травмі ви не будете думати про їх вчасну зміну – це ризик токсичного шоку. По друге, заміна тампону або чаші в поганих гігієнічних умовах – це додатковий ризик інфекції. Тож, краще користуватись прокладками великого розміру. Можна додатково "підстраховуватись" імпровізованою прокладкою з тканини, вати. Але варіант "я поставлю великий тампон + покладу прокладку і буду спокійна добу і більше" НЕБЕЗПЕЧНИЙ! Не робіть цього, краще "протікти", ніж мати токсичний шок за обмеженого доступу до лікарні.
  4. В крайньому випадку можна використовувати імпровізовані засоби замість стандартних прокладок. Намагайтесь, щоб шар, який контактує з вашим тілом був стерильним або хоча б максимально чистим. Це може бути бинт, згорнута чиста білизна, висушені вологі серветки. Якщо немає і цього, постарайтесь продезінфікувати тканину: прасування, мікрохвильовка, ультрафіолетова лампа. Але ніколи і ні за яких умов не використовуйте нестерильні засоби в якості тампонів!
  5. За будь-яких умов мийте та дезінфікуйте руки перед і після зміни гігієнічних засобів. Утилізуйте використані засоби розумно – пам’ятайте про загальну гігієну.
  6. Якщо ви приймаєте гормональний контрацептив (протизаплідні таблетки) в складних умовах війни раціонально проконсультуватись з лікарем щодо подальшого прийому.

Як знайти гінеколога у воєнний час
Як знайти гінеколога у воєнний час / Фото: unsplash.com

Інші проблеми, які можуть виникнути зі здоров'ям (болісна і рясна менструація, аномальні вагінальні виділення, зуд, цистит) вимагають обстеження та лікування лікарем!

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Проконсультуйтесь онлайн або за телефоном з гінекологом, урологом, сімейним лікарем.

Контакти гінекологів

  • Сьогодні багато лікарів допомагають безкоштовно. Збережіть собі контакти:
  • Тетяна Тутченко (к.м.н., співробітник відділення ендокринної гінекології Інституту ПАГ, Київ). Консультації онлайн 24/7 за нромером телефону 067 319 95 21 у Viber, Telegram, Facebook.
  • Лікар акушер-гінеколог першої категорії Погребенник Ольга Володимирівна. Консультації онлайн 24/7 за номером телефону 050 186 26 73 у Viber, Telegram, Facebook.

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Читати також: Кровотеча під час вагітності у воєнних умовах – що робити жінці

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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