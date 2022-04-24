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Медична евакуація для лікування за кордоном – як відбувається і куди звертатися

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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24 квітня, 10:00
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Щоб потрапити на лікування за кордон на період дії воєнного стану, українцям слід звертатися до обласного закладу охорони здоров'я. Що далі – у статті
Щоб потрапити на медичну евакуацію для лікування за кордоном, спочатку звертайтеся до регіональних клінік
Щоб потрапити на медичну евакуацію для лікування за кордоном, спочатку звертайтеся до регіональних клінік / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Українці, які не отримали лікування за кордоном через напад Росії на Україну, можуть попросити медичну евакуацію зараз. Як це зробити – розповіли у МОЗ України.

Процес медичної евакуації відбувається так: спочатку лікарні та клініки формують евакуаційні листи. Щоб потрапити до списку на евакуацію , потрібно звертатися до обласного закладу охорони здоров'я. Там цим питанням займається певна людина, відповідальна за направлення громадян України на лікування за кордон на період дії військового стану.

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Щоб потрапити до списку на евакуацію, потрібно спочатку звертатися до обласного закладу охорони здоров'я
Щоб потрапити до списку на евакуацію, потрібно спочатку звертатися до обласного закладу охорони здоров'я / Фото: moz.gov.ua

МОЗ надсилає запит до країн-членів Європейського Союзу та країн-членів Європейської Економічної Зони щодо необхідності медичної евакуації. Після підтвердження, пацієнтів, потребують лікування за кордоном, перевозять із регіональних клінік до координаційних медустанов в інших областях України.

Потім людей готують до перетину кордону, їм надається необхідна медична допомога, безкоштовно годують, оформляється медична документація, проводиться переклад медичних записів пацієнта англійською мовою (за допомогою ВООЗ).

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Якщо втрачено паспорт або свідоцтво про народження, вам їх відновлять. Потім пацієнтів евакуювали певні клінік-хаби чи аеропорти у Польщі, Румунії, Словаччині. А вже звідти – спеціальними медичними літаками/залізничними вагонами переправляють у клініки Європи , США та Канади.

Пацієнтів відстежують через платформу EWRS , а повернення в Україну відбувається через посольства чи консульства у країні перебування.

Також ми писали про медицину у Канаді для українців – на що розраховувати біженцям під час переїзду.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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