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Мастурбація під час місячних полегшує біль – доведено вченими

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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21 лютого, 14:09
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Нове дослідження показало, що регулярна мастурбація може полегшити симптоми під час критичних днів
Вчені розповіли, навіщо мастурбувати під час менструації
Вчені розповіли, навіщо мастурбувати під час менструації / Фото: imdb.com

Раніше ми розповідали, що таке райдужний поцілунок, про що багато хто воліє не згадувати. А сьогодні знову поговоримо про менструацію з тими, хто не соромиться цієї теми. Йтиметься про нове дослідження, що доводить користь мастурбації під час місячних.

Інклюзивне дослідження під назвою "Менструбація", проведене брендом сексуального здоров'я Womanizer та брендом менструальних чаш Lunette, продовжує боротися зі стигмою, пов'язаною як з менструацією, так і мастурбацією, а також ліквідувати гендерний розрив у здоров'ї. Велнес-бренди у співпраці з ученим, психологом та сексологом доктором Джонсом, провели нове дослідження

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Мета дослідження полягала в тому, щоб оцінити, чи може регулярна мастурбація полегшити загальні симптоми менструації, такі як судоми, діарея, психічний неспокій, здуття живота, біль у грудях, біль у животі, попереку та стегнах. Багато хто повідомив, що їм завжди потрібно відпочивати і використовувати грілки, щоб впоратися з сильним болем.

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Ті, хто додав мастурбацію до своєї рутини менструації, майже відразу ж позбулися болю під час менструації. Близько 42% із них сказали:

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Так, регулярна мастурбація вплинула на частоту мого менструального болю.

Загалом 85% жінок, які зазнали полегшення під час менструації завдяки мастурбації, заявили, що продовжуватимуть займатися цим. 90% із них сказали, що порекомендували б мастурбацію подрузі.

Якщо ви шукаєте ідеальну іграшку для сеансу "менструації", Womanizer пропонує свої продукти Pleasure Air. Вони зосереджуються на стимуляції клітора.

Також вам буде цікаво, що таке трупи, і як це може змінити ваше інтимне життя.

Не пропустіть тренди секс-іграшок 2022 – як вибрати свою і чи варто міняти інтимні звички.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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