Березень-2021: китайський календар стрижок, що впливає на долю
Дізнайтеся, в які дні можна, а коли категорично не можна стригти волосся в березні-2021 за китайським календарем
Астрологія, як і китайська медицина, базується на вивченні природних циклів. Раніше ми розповідали, як зірки впливають на стан волосся і зачіски, в залежності від місячного календаря.
Але на відміну від західної астрології, китайська стверджує, що стрижка впливає не на ріст волосся, а на життєві обставини.
Спеціально для читачів "Сьогодні" експерти київської "Лабораторії фен-шуй" підготували короткий китайський календар стрижок на березень-2021. Мова лише про стрижку або підрізання кінчиків волосся – фарбуватися можна в будь-який день. Головне правило: робіть це у світлий час доби.
Стрижка вплине особливо, якщо поруч із датою вказано тварину вашого року народження. Обставини розгортаються протягом тижня, а енергія має накопичувальний ефект від стрижки до стрижки. Тому рекомендується вибрати певну обставину і дотримуватися цих днів під час кожного походу до вашого майстра.
1 березня – порушення кровообігу, що погіршить зір і колір обличчя, особливо у Дракона, Півня, Собаки.
2 березня – втрата майна (прорахунки і крадіжки), особливо у Тигра, Мавпи, Півня, Собаки, Свині.
3 березня – вихід за межі бюджету, особливо у Тигра, Змії, Коня.
4 березня – складне захворювання, особливо у Бика, Кролика, Дракона, Кози, Собаки.
5 березня – захворювання, особливо у Тигра і Кролика.
6 березня – фінансове зростання, особливо у Бика, Тигра, Кролика, Дракона, Коня. При цьому не рекомендується стригтися Щуру, Мавпі, Свині.
7 березня – інфекційне захворювання у Кролика.
8 березня – неврози, агресивно-депресивні стани. Від стрижки краще відмовитися.
9 березня – удача і щасливі обставини, особливо у Щура, Змії, Свині. Не рекомендується Козі, Мавпі, Півню.
10 березня – радісні обставини, особливо у Щура, Бика, Дракона, Собаки, Свині. Не рекомендується Змії, Коню.
11 березня – притягнення конфліктних ситуацій у Бика, Дракона, Кози, Собаки.
12 березня – душевні переживання у Щура, Тигра, Кролика.
13 березня – небезпечні ситуації і неконструктивна критика дій у Щура, Півня, Свині.
14 березня – обставини, що негативно впливають на тривалість життя. Від стрижки краще відмовитися.
15 березня – сварки і захворювання у Щура, Кролика, Змії, Свині.
16 березня – фінансове зростання у Щура, Тигра, Кролика, Змії, Собаки, Свині. Не рекомендується Козі, Мавпі, Півню.
17 березня – зростання сил і зміцнення здоров'я у Щура, Бика, Дракона, Кози, Мавпи, Собаки, Свині. Не рекомендується Змії і Коню.
18 березня – фінансове зростання, особливо у Кролика, Мавпи, Півня, Свині. Не рекомендується Бику, Дракону, Собаці.
19 березня – фінансові втрати, небезпека постраждати від шахраїв у Бика, Тигра, Кролика.
20 березня – критика ваших дій і покарання у Щура, Півня, Собаки, Свині.
21 березня – обставини, що сприятливо впливають на тривалість життя, особливо у Дракона.
22 березня – легке нездужання у Бика, Коня, Кози, Мавпи.
23 березня – радісні обставини у Щура, Змії, Коня, Свині. Не рекомендується Мавпі, Півню.
24 березня – ясність мислення, прояснення ситуації, здатність бачити реальний стан речей у Щура, Бика, Дракона, Півня, Собаки, Свині. Не рекомендується Змії і Коню.
25 березня – захворювання і небезпечні ситуації у Бика, Дракона, Змії, Кози, Собаки.
26 березня – особистісний ріст, який тягне за собою поліпшення життєвих обставин у Коня, Кози, Півня, Собаки. Не рекомендується Кролику, Дракону.
27 березня – збільшення матеріальних благ у Бика, Тигра, Кролика. Не рекомендується Пацюку, Свині.
28 березня – занепад сил і мотивації у Півня і Собаки.
29 березня – погіршення умов життя у Тигра, Собаки, Свині.
30 березня – погіршення зовнішнього вигляду (зокрема, кольору обличчя і "зникнення блиску в очах") у Мавпи і Півня.
31 березня – великі фінансові втрати у Тигра, Змії, Коня.
Раніше ми публікували східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках.
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