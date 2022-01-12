Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ "Заміновані" усі школи 🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Барселона - Реал: онлайн ❄ Україну засніжило

Стиль Зеленської

Чек-лист на січень

Кращі актори року

Книги місяця

Старий Новий рік

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Магнітна буря 16 січня – перша і найпотужніша у низці геомагнітних штормів

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 січня, 14:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Будьте обережні: починаючи з середини місяця Сонце триматиме людей у постійній напрузі
Найсильніша магнітна буря січня може істотно вплинути на самопочуття
Найсильніша магнітна буря січня може істотно вплинути на самопочуття / Фото: Колаж: Сьогодні

Якою буде середина зими, коли нас потривожать магнітні бурі, якою буде геомагнітна обстановка на головні свята січня? Читайте прогноз геомагнітних коливань на січень у нашій статті.

Метеозалежним людям корисно заздалегідь знати ситуацію з магнітними бурями на місяць, щоб підготуватися і певною мірою убезпечити себе від негативного впливу Сонця. Адже в період магнітних бур можливе погіршення самопочуття.

Реклама

Геомагнітний стан у січні-2022

Початок січня-2022 відрізнявся спокоєм у геомагнітній обстановці і дозволив без проблем та головного болю зустріти Новий рік. Але починаючи з середини місяця Сонце вирішило активізуватися і всерйоз взятися за землян.

Друга частина січня 2022 року багата на тривалі геомагнітні коливання . Штормитиме практично усю третю декаду місяця .

А найпотужніша магнітна буря обрушиться на Землю в період з 15 по 17 січня . Її пік припадає на 16-те число і досягне рівня G2 .

Реклама

Тож Старий Новий рік ми зустрінемо відносно спокійно, а от на Водохреще, 19 січня, побережіть здоров'я .

Майте на увазі, що Сонце непостійне і прогноз його активності може змінюватися.

Прогноз магнітних бур на січень 2022 року

  • Незначні магнітні коливання у січні очікуються: 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 числа.
  • Серйозні магнітні бурі можливі 15, 16 та 17 січня.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#людина_цього_дня
12 січня. Сергій Корольов. 115 років тому (1907) у Житомирі з'явився на світ видатний учений та конструктор у сфері космічного ракетобудування...
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Рейтинг Apple
Найкращі подкасти світу
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Detox після свят
Обирай ЗОЖ
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
10 — 16 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти