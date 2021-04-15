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Місячний календар фарбування волосся на травень 2021 року: найкращі дні для зміни іміджу

Сьогодні, 16:54

Коли можна фарбувати волосся в травні-2021 за місячним календарем, а в які дні не варто цього робити

Коли за місячним календарем оптимально фарбувати волосся в травні, щоб новий імідж радував вас і оточуючих, а також приніс успіх і додав здоров'я? Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся в травні 2021 року на кожен день і вибирайте найкращі дні для поновлення свого образу.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

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Місячний календар на травень-2021: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 травня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо відіб'ється на розвитку бізнесу.

2 травня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

3 травня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

4 травня – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

5 травня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся

6 травня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

7 травня – 26 місячний день. Краще всього вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

8 травня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування і тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся

9 травня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

10 травня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

11 травня – 30, 1 місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може принести проблеми і відволікти від важливих справ.

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12 травня – 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

13 травня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем в цей день небажано, тому що ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

14 травня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся

15 травня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.

16 травня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період для зміни іміджу.

17 травня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили і впевненості у собі.

18 травня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися в зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.

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19 травня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їх оздоровленню.

20 травня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

21 травня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросло коріння.

22 травня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

23 травня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся

24 травня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

25 травня – 15 місячний день. Не варто занадто відходити від свого кольору волосся, в цьому випадку результат фарбування вас порадує.

26 травня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.

27 травня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір і тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

28 травня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть знайти спільну мову з оточуючими.

Місячний календар фарбування волосся
Місячний календар фарбування волосся

29 травня – 18 місячний день. Можете сміливо експериментувати з палітрою кольорів, у будь-якому випадку залишитеся задоволені вибором.

30 травня – 19 місячний день. День підходить для експериментів з кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

31 травня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо відіб'ється на розвитку бізнесу.

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