Місячний календар фарбування волосся на травень 2021 року: найкращі дні для зміни іміджу
Коли можна фарбувати волосся в травні-2021 за місячним календарем, а в які дні не варто цього робити
Коли за місячним календарем оптимально фарбувати волосся в травні, щоб новий імідж радував вас і оточуючих, а також приніс успіх і додав здоров'я? Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся в травні 2021 року на кожен день і вибирайте найкращі дні для поновлення свого образу.
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1 травня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо відіб'ється на розвитку бізнесу.
2 травня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.
3 травня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.
4 травня – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.
5 травня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.
6 травня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.
7 травня – 26 місячний день. Краще всього вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.
8 травня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування і тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.
9 травня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.
10 травня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.
11 травня – 30, 1 місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може принести проблеми і відволікти від важливих справ.
12 травня – 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.
13 травня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем в цей день небажано, тому що ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.
14 травня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.
15 травня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.
16 травня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період для зміни іміджу.
17 травня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили і впевненості у собі.
18 травня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися в зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.
19 травня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їх оздоровленню.
20 травня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.
21 травня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросло коріння.
22 травня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.
23 травня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.
24 травня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.
25 травня – 15 місячний день. Не варто занадто відходити від свого кольору волосся, в цьому випадку результат фарбування вас порадує.
26 травня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.
27 травня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір і тонування волосся, ви залишитеся задоволені.
28 травня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть знайти спільну мову з оточуючими.
29 травня – 18 місячний день. Можете сміливо експериментувати з палітрою кольорів, у будь-якому випадку залишитеся задоволені вибором.
30 травня – 19 місячний день. День підходить для експериментів з кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.
31 травня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо відіб'ється на розвитку бізнесу.
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