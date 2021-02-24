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Лінь корисна для здоров'я: як правильно байдикувати

Сьогодні, 13:32

У Голландії таке перезавантаження для мозку назвали словом "нікс"

Лінь корисна, але потрібно правильно бити байдики. Через карантин і погодні умови українці в останні місяці дійсно стали більш ледачими. Але чи вміємо ми лінуватися з користю для здоров'я? І чи достатньо для цього, скажімо, просто лежати на дивані, розповів "Сьогодні" нейрофізіолог Олександр Сторожук. І чи вміють лінуватися та байдикувати українські зірки – далі в матеріалі.

Сюжет Вікторії Дмитренко та Юрія Хоменко
Відео: Сьогодні

Як розслабляються українські зірки

Співачка Ірина Федишин

Фотосесії для соцмереж, спорт, рибалка або прогулянки без особливих вигод. Співачка Ірина Федишин байдикує вдома, але з користю.

"Я, як дівчина, якщо лінь не надто сильна, можу зробити маску на обличчя, походити по будинку, маску для волосся зробити", – розповідає співачка.

Співак Павло Зібров

Нічого не робити для Павла Зіброва – це перезавантаження і час для натхнення.

"Мені здається, коли ти напрацювався, ти полінувався, відпочив, полежав, попив винця можливо, перезавантажився і тобі приходять нові ідеї, нові думки. І ти потім з радістю їх втілюєш", – каже співак.

Хореограф Амадор Лопес

А найкращий відпочинок для мозку хореографа – знайти собі хобі: "Займіться танцем, рукоділлям в кінці кінців".

Як правильно байдикувати, щоб відпочити

Вчіться лінуватися і відпочивати правильно для організму, щоб мозок також розслаблявся і переключався.

"Лінь маэ позитивний ефект на організм, якщо правильно розслаблятися", – говорить нейрофізіолог Олександр Сторожук.

Тобто важливо спланувати день нічогонеробства, скажімо, як це роблять голландці. Вони відкладають не тільки всі справи, але і смартфони. Хоча б на нетривалий час. І назвали таке розвантаження мозку словом "нікс".

А тут дізнаєтеся про "емоційних перекуси", які допоможуть боротися зі стресами. І це не їжа.

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Джерело: Сьогодні
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