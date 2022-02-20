Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Ціна - космос!

Аферист із Tinder

Все про 8 Березня

Гель-лак шкідливий?

Хадід в Versace

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Здорово

Лікування по телефону ковіда та інших хвороб – нормально, що думає про це лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 лютого, 08:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Євген Комаровський вважає, що лікар у більшості випадків може поставити правильний діагноз навіть телефоном. Чому таке лікування ефективне – у матеріалі

Лікування по телефону або консультація лікаря – поширена практика. Чому не варто боятись діагностики по телефону і чи може в більшості випадків лікар виявити ковід або поставити інший правильний діагноз навіть за телефоном , популярний педіатр Євген Комаровський розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 ".

А якщо ще зв'язатися не просто по телефону, а відеозв'язку, то шанси на правильну діагностику та призначення терапії ще вищі, – каже кандидат медичних наук, – Якщо людина з групи ризику, то до таких пацієнтів лікарі уважніші. Але молоді здорові люди, які захворіли після переохолодження, наприклад цілком можуть бути проконсультовані по телефону, цього достатньо.

Якби Євгену Комаровському зателефонували і поскаржилися на біль у горло, то одразу він би одразу запитав і про інші симптоми. Наприклад, сильно болить горло , але важливо для уточнення діагнозу , чи є симптоми не лише з горлом, а й із носоглоткою.

Реклама

Якщо лікар зв'язується з пацієнтом не просто по телефону, а за допомогою відеозв'язку, то шанси на правильну діагностику ще вищі
Якщо лікар зв'язується з пацієнтом не просто по телефону, а за допомогою відеозв'язку, то шанси на правильну діагностику ще вищі / Фото: Freeimages

Якщо нежить є, це вже не ангіна. Оскільки при ангіні, бактеріальній інфекції, уражаються мигдалики, сильно болить в горлі, може піднятися висока температура, але в носі сухо. І таку інфекцію лікують антибіотиками, – говорить доктор Комаровський, – А якщо ніс закладений, нежить, важко дихати – це ознаки вірусної інфекції грипу, коронавірусу, риновірусу, і все це лікується однаково і амбулаторно.

Тобто амбулаторне лікування – лікування, проведене вдома або при відвідуванні самими хворими на лікувальну установу (на відміну від стаціонарного лікування, що здійснюється з приміщенням пацієнта до лікарні).

Також ми раніше писали, що самоізоляцію для хворих на ковид зменшили до 5 днів, читайте "Чому знизили самоізоляцію, хоча захворюваність на Омікрон зростає".

Реклама

Також вам буде цікаво, як відрізнити Омікрон від інших штамів ковіда, читайте "Які 2 основні симптоми Омікрону і як його лікувати".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Що не можна робити у Стамбулі
Дізнатись!
Doodle Сьогодні
20 лютого. Курт Кобейн. 55 років тому цього дня народився скандальний американський рок-музикант, вокаліст, художник...
Історія дня - за хвилину
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Sexy Тіна
Як вам "зоряне" вбрання Тіни?
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
14 — 20 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти