Як перевірити якість рушника для великоднього кошика – лайфхак хіміка

Експерти радять купувати рушники з маркуванням ГОСТ, без різкого хімічного запаху і зі стійкими фарбами

У магазинах відбувається справжній бум продажів великодніх рушників, не менше пропозицій і в інтернеті. Сімейний лікар Михайло Соколовський в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповів, чи безпечні різнокольорові рушники, з чого їх виготовляють і який краще вибрати для вашого великоднього кошика.

Чи безпечні рушники з насиченими фарбами

Великодні рушники з яскравою вишивкою або розмальовані насиченими фарбами. Яких тільки не побачиш перед Великоднем. Але чи безпечно таке різноманіття кольорів на рушниках, які контактують з їжею в кошиках?

"Такі тканини можуть стати причиною отруєння. Ще більш імовірно, що буде алергічна реакція, адже її може спровокувати навіть мізерна кількість фарби", – застерігає сімейний лікар Михайло Соколовський в програмі "Ранок з Україною".

Шоколадна паска з сиру Фото: Depositphotos

Які рушники безпечно купувати для великоднього кошика

Експерти радять купувати рушники з маркуванням ГОСТ, без різкого хімічного запаху і зі стійкими фарбами. Останній пункт легко перевірити бабусиним методом – білою хусткою. Його слід змочити у воді, прикласти до розмальованої частини рушники і потерти протягом декількох секунд. Якщо фарба якісна, то хустка залишиться білою, а якщо ні – то будьте впевнені, що такий великодній атрибут розмалює вам і яйця, і паску, і все, що поклали в кошик!

А ще, саме така фарба – найнебезпечніше, що може бути на великодніх рушниках. Адже часто виробники економлять і використовують навіть фасадну фарбу, щоб знизити собівартість виробу.

Експерти радять купувати рушники з маркуванням ГОСТ Фото: Pixabay

Як перевірити якість рушників: лайфхак від хіміка

Хімік Алла Іщенко розповіла, як перевірити якість рушників, щоб убезпечити великодній кошик.

"Якщо ви вибираєте пофарбований рушник, слід його випрати, якщо фарба не якісна – зайвий барвник відпереться. Для будь-якого рушника теж підійде перевірка на якість матеріалу. Для цього слід підпалити кінчик рушника. Адже якщо свічка впаде на тканину, а та виявиться синтетичної – почне плавитися і виділятися неприємний запах", – зазначила хімік в ефірі каналу "Україна".

А ось якісний рушник зможе служити вам не один рік, до того ж, не доведеться зішкрібати розплавлений пластик з паски.

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