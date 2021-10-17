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Комаровський пояснив, чому вакцинація в автобусі може бути безпечнішою, ніж у лікарні

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
17 жовтня, 14:30
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Зараз в кожному місті України діють центри масової вакцинації, де можна отримати свою дозу препарату. Та чи гігієнічно вакцинуватися в торгових центрах, автобусах й інших пунктах?
Чи безпечно вакцинуватися в центрах масової вакцинації - відповідь Комаровського
Чи безпечно вакцинуватися в центрах масової вакцинації - відповідь Комаровського / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікар-педіатр Євген Комаровський, каже, що пункти масової вакцинації – це цілком нормальна і безпечна практика.

Головною умовою для вакцинації в такому центрі є можливість надання невідкладної медичної допомоги.

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Якщо у вас раптом трапиться анафілактичний шок, що може бути у одного зі ста тисяч, то потрібно ввести вам вчасно певні препарати і ці препарати мають бути. Якщо ці препарати є в "швидкій допомозі" або в торговому центрі – вакцинуйтеся, я не бачу в цьому ніяких проблем, – говорить лікар Комаровський в студії програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24".

У центрі вакцинації помають забезпечити надання невідкладної медичної допомоги / Фото: YouYube

Цього літа в Києві пасажирський автобус переобладнали на центр вакцинації. Виявляється, в такому місці можна в рази безпечніше отримати вакцину, ніж у лікарні.

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Іноді автобус безпечніший, ніж коридор в клініці, де ви зустрінете купу сопливих дітей, – каже Комаровський.

Він додав, що головне – дотримання стерильності і умов зберігання вакцини, тоді місце, в якому проводять вакцинацію вже не таке важливе.

Дивіться повне інтерв'ю з Євгеном Комаровським:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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