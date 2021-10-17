Комаровський пояснив, чому вакцинація в автобусі може бути безпечнішою, ніж у лікарні

Зараз в кожному місті України діють центри масової вакцинації, де можна отримати свою дозу препарату. Та чи гігієнічно вакцинуватися в торгових центрах, автобусах й інших пунктах?

Чи безпечно вакцинуватися в центрах масової вакцинації - відповідь Комаровського / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікар-педіатр Євген Комаровський, каже, що пункти масової вакцинації – це цілком нормальна і безпечна практика.

Головною умовою для вакцинації в такому центрі є можливість надання невідкладної медичної допомоги.

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Якщо у вас раптом трапиться анафілактичний шок, що може бути у одного зі ста тисяч, то потрібно ввести вам вчасно певні препарати і ці препарати мають бути. Якщо ці препарати є в "швидкій допомозі" або в торговому центрі – вакцинуйтеся, я не бачу в цьому ніяких проблем, – говорить лікар Комаровський в студії програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24".

У центрі вакцинації помають забезпечити надання невідкладної медичної допомоги / Фото: YouYube

Цього літа в Києві пасажирський автобус переобладнали на центр вакцинації. Виявляється, в такому місці можна в рази безпечніше отримати вакцину, ніж у лікарні.

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Іноді автобус безпечніший, ніж коридор в клініці, де ви зустрінете купу сопливих дітей, – каже Комаровський.

Він додав, що головне – дотримання стерильності і умов зберігання вакцини, тоді місце, в якому проводять вакцинацію вже не таке важливе.

Дивіться повне інтерв'ю з Євгеном Комаровським:

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