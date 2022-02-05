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Коли горять дедлайни – як знизити стрес на роботі та вдома

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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5 лютого, 09:30
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Коли робочий стрес витісняє ваше нормальне життя, то нервововий зрив вже близько. Тому важливо розділити робоче та особисте життя, регулярно ходити у відпустку
Зменшити стрес на роботі та вдома допоможе тайм менеджмент, регулярна відпустка та практики релаксації
Зменшити стрес на роботі та вдома допоможе тайм менеджмент, регулярна відпустка та практики релаксації / Фото: unsplash.com

Регулярні повідомлення в робочих чатах, дзвінки від колег у вихідні можуть непокоїти і сприяти постійному відчуття тривоги та напруги, що впливає на здоров'я в цілому. Як мінімізувати стрес через роботу, знизити його вплив на ваш побут та особисте життя – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як зрозуміти, що відчуваєш стрес

Якщо ви відчуваєте певну напругу при виконанні робочих завдань, особливо коли "горять" дедлайни, це нормально. Але якщо стрес через роботу стає хронічним і впливає на ваше повсякденне життя, починаються проблеми.

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Важливо усвідомити, як стрес впливає на ваше життя, навчитися розпізнавати його симптоми та вчасно реагувати
Важливо усвідомити, як стрес впливає на ваше життя, навчитися розпізнавати його симптоми та вчасно реагувати / Фото: freepik.com

Важливо усвідомити, як стрес впливає ваше життя. Перше, що варто зробити, – це знати симптоми стресу та вміти їх ідентифікувати. Якщо наприкінці робочого дня ви почуваєтеся емоційно виснаженими і без настрою, зверніть на це увагу. Тривалий вплив неконтрольованого стресу може вплинути на ваше тіло та психічне здоров'я.

Як же знизити стрес на роботі та в домашніх умовах?

Помічайте стресові ситуації. Це може допомогти виявити, що вас турбує. Спробуйте вести щоденник впродовж тижня, щоб відстежити тригер та вашу реакцію на нього. Вам можуть допомогти такі питання:

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  • яке почуття у мене виникло?
  • якою була моя реакція?
  • чи є спосіб це вирішити?

Обов'язково знаходьте вільні хвилини лише для себе. Робіть перерви у роботі . Вдома – перемикайтеся, важливо не перевіряти робочу пошту та відключати телефони увечері, коли ви відпочиваєте.

Навчайтеся тайм менеджменту. Спочатку спробуйте визначити пріоритетні завдання: складіть список та розділіть їх за важливістю. Це може допомогти подолати прокрастинацію, якщо ви виділите блоки для глибокої та сконцентрованої роботи. Виберіть такий спосіб планування, який вам найбільше підходить, і намагайтеся ним користуватися постійно.

Важливо встановити чіткі межі між роботою та будинком та дотримуватися їх
Важливо встановити чіткі межі між роботою та будинком та дотримуватися їх / Фото: Unsplash

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Збалансуйте роботу та особисте життя. Якщо ви у доступі цілодобово, це швидко виснажить вас. Важливо встановити чіткі межі між роботою та домом. Ви можете встановити певні правила, наприклад, у які проміжки часу ви перевіряєте пошту, спілкуєтеся, проводите зустрічі.

Вчасно йдіть у відпустку. Можливість "відключитися" від обов'язків гарна можливість відпочити та розслабитися. Для цього не обов'язково їздити кудись далеко. Одноденні вилазки в ліс або прогулянки парком або поїздка за місто допоможуть перезавантажитися.

А як пояснити начальнику, що ви перевантажені?

Поговоріть зі своїм керівництвом. У спокійній атмосфері обговоріть ваше відчуття перевантаженості складними завданнями. Не варто це робити у форматі скарг. Важливо, щоб ви говорили із позиції вирішення проблеми.

Обговоріть із шефом вашу перевантаженість складними завданнями, але не у форматі "скарг"
Обговоріть із шефом вашу перевантаженість складними завданнями, але не у форматі "скарг" / Фото: Depositphotos

Вмійте відпустити перфекціонізм. Нам іноді нескінченно хочеться вдосконалити наші звіти та презентації, проте важливо вчасно зупинитися. Але хоча перфекціонізм і має позитивні переваги, він може спричинити додатковий стрес та вигоряння. Не приймайте особисто невдачі чи помилки .

Що ще можна зробити для боротьби зі стресом?

Утримайтеся від пліток. Конфлікти на роботі можуть вплинути на емоційне самопочуття. Якщо ви знаєте, деякі колеги схильні поговорити, намагайтеся проводити з ними менше часу або вибирайте "безпечні" теми для розмови.

Вивчіть практики релаксації та виконуйте їх. Заспокоїтись під час стресової ситуації можуть допомогти дихальні вправи, медитації, прогулянки поблизу офісу і т.д. Перетворіть такі практики на звичку.

Заспокоїтися під час стресової ситуації можуть допомогти дихальні вправи та медитація.
Заспокоїтися під час стресової ситуації можуть допомогти дихальні вправи та медитація. / Фото: Pexels

Якщо нічого не допомагає, зверніться за консультацією до фахівця. Якщо ви відчуваєте навантаження на роботі, постійну тривогу та емоційне виснаження, фахівець допоможе вам розібратися з причинами та знайти спосіб знизити стрес, розслабитися, дбати про себе. Ви можете звернутися за первинною консультацією до сімейного лікаря або психолога чи психотерапевта.

Також читайте: "Як не панікувати через погані новини".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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