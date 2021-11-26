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Кофеїн у чаї та каві – чим небезпечний і як не переборщити

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
26 листопада, 15:30
В закладинки
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Якщо не перевищувати дозування, налягаючи на каву, чаї та шоколад, то кофеїн – корисна речовина. Скільки можна приймати кофеїну без шкоди здоров'ю – у матеріалі
Кофеїн у чаї та каві не небезпечний для здоров'я, якщо з ним не переборщити
Кофеїн у чаї та каві не небезпечний для здоров'я, якщо з ним не переборщити / Фото: freepik.com

Кофеїн міститься не лише у каві та чаї: шоколад, енергетики також містять цю речовину. Зайве вживання саме кофеїну , а не кави або чаю, як такої, може призводити до різних захворювань. Особливо у молоді, пише журнал Nutrients.

Чим корисний кофеїн і чому небезпечний

Вчені зазначають, що мотиви надмірного споживання кофеїну допоможуть зрозуміти, як із цим зловживанням боротися. Найчастіше п'ють саме багато кави, сподіваючись, що через кофеїн цей напій допоможе підбадьоритися.

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Якщо не пити каву або міцний чай прямо перед сном, то безсоння вам не загрожує
Якщо не пити каву або міцний чай прямо перед сном, то безсоння вам не загрожує / Фото: Depositphotos

Кофеїн не тільки бадьорить, він ще впливає на вироблення цілого ряду гормонів, має судинозвужувальну дію. Він також допомагає зняти головний біль і якщо не перевищувати дозування, то кофеїн – корисна речовина.

Але якщо пити дуже міцну каву, наприклад – подвійне еспресо і потім відразу лягати в ліжко, то дійсно можна не заснути. Тому що кофеїн виведеться з організму не відразу, а лише за кілька годин.

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Передозування кофеїну може спричинити збудження, тривогу, тремор, прискорене серцебиття, підвищення тиску.

Якщо ж не пити кави чи міцний чай прямо перед сном, то безсоння вам не загрожує. Кофеїн міститься також у чорному шоколаді та енергетичних напоях, а не лише у каві та чаї.

Скільки кофеїну можна вживати за день?

Європейське агентство безпеки харчових продуктів (EFSA) дає наступні рекомендації:

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  • дорослій людині відповідає норма кофеїну – 400 мг/добу,
  • підлітку до 16 років – не більше 100 мг на добу або за формулою 3 мг на 1 кг ваги.

Важливий момент – концентрація кофеїну в каві залежить від сорту. Так, чашка експресо містить приблизно 90 мг кофеїну, а напій-енергетик від 125 до 175 мг на 500 мл напою. На упаковці таких напоїв зазвичай вказують точнішу інформацію.

Також ми писали, чому шкідливо пити каву натще.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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