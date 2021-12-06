Кава проти раку – скільки пити і який сорт обрати

Регулярне споживання кави знижує ризик розвитку раку товстої кишки. Яка саме кава корисніша і скільки кофеїну можна на день – у матеріалі

Кава допомагає проти раку, пити слід не більше 3-4 середніх чашок на день / Фото: unsplash.com

Поліфеноли, на які багата кава, знижують запальні процеси в організмі та є потужними антиоксидантами. Тому кава активно допомагає приборкати окисний стрес та профілактувати рак товстої кишки, пише журнал Nutrients.

Яка саме кава захищає від раку?

Дослідники відзначають, що поліфеноли, на які багата кава, мають широкий спектр фармакологічних функцій. І їхнє споживання пов'язане зі зниженням ризику раку товстої кишки. Це дослідження було спрямоване на оцінку змін протизапальної та антиоксидантної активності кави після моделювання вченими шлунково-кишкового травлення.

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Кава пригнічує внутрішньоклітинні зміни та запальний процес у кишечнику

Для проведення дослідження добровольцям давали кавові напої, зокрема медики відзначають, що відфільтрована кава – багате джерело біоактивних молекул. Каву готували з 50 г мелених кавових зерен сорту Арабіка та 600 мл гарячої деіонізованої води.

Як виявилося, кава пригнічує внутрішньоклітинні зміни та запальний процес. Тим самим надавши захист проти трансформації раку на клітини товстої кишки людини.

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А скільки кави можна пити на день?

Не варто пити багато кави, якщо ви сильному стресі, тривожному стані – тривожність може посилитися. Також не рекомендується пити напій на ніч. Варто знати, що у різних сортах цього напою кількість кофеїну – різна.

Арабіка, яку використовували дослідники, відноситься до м'яких сортів кави (в цьому сорті міститься кофеїну не більше 5%).

А найміцніша кава виходить із сорту Робуста. У середньому чашка експресо містить приблизно 90 мг кофеїну. Норми його споживання, згідно з EFSA (Європейське агентство безпеки харчових продуктів), такі:

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дорослій людині відповідає норма кофеїну – 400 мг/добу,

підлітку до 16 років – не більше 100 мг на добу або за формулою 3 мг на 1 кг ваги.

Виходить, випивати 3-4 чашки еспресо на день – у межах норми.

Також ми писали, від яких ще видів раку захищає каву.