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Який саме шоколад корисний для здоров'я і як його вибрати

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
11 липня, 08:30
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Шматочок з'їденого шоколаду моментально піднімає настрій. Але щоб було не тільки смачно, а ще корисно, вибирайте натуральний чорний шоколад без добавок
Стрільці цінують усе особливе і прекрасне, вони - якісний гіркий шоколад
Стрільці цінують усе особливе і прекрасне, вони - якісний гіркий шоколад / Фото: unsplash.com

Нерідко шоколад вважають забороненим продуктом для тих, хто хоче тримати фігуру в формі. Однак позбавляти себе задоволення і навіть користі від шоколаду не варто, якщо їсти натуральний продукт, без штучних добавок і "хімії".

Сьогодні, 11 липня, у Всесвітній день шоколаду розбираємося, як вибрати найкращий для здоров'я шоколад і скільки можна їсти цього солодкого десерту. А допоміг нам розібратися в цьому дієтолог, лікар спортивної медицини і алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ .

Олександр Кущ
Олександр Кущ / Фото: пресслужба

А окрім шоколаду допоможуть створити настрій і весело провести час цікаві лайфхакі: тримайте 10 ідей, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім.

З чого готують справжній якісний шоколад?

Якісний шоколад виготовляють з певних продуктів: саме технологія приготування має величезне значення. Класичний натуральний темний або гіркий шоколад, який не зашкодить здоров'ю – це натуральні какао-боби, (перетерті, а не какао-порошок), натуральне масло какао і цукор. Більш корисно замінити цукор фруктозою.

Хороший шоколад складається з натуральні какао-бобів, натурального масла какао і цукру
Хороший шоколад складається з натуральні какао-бобів, натурального масла какао і цукру / Фото: unsplash.com

До молочного шоколаду додають вершки або сухе молоко. А в складі так званого білого шоколаду взагалі немає бобів какао, а тільки масло какао, цукор і сухе молоко. Скільки какао-бобів в чорному шоколаді, виробник зобов'язаний вказати на упаковці: вибирайте шоколад, в якому бобів какао міститься не нижче 60%.

Кращий в для здоров'я саме класичний чорний шоколад, він багатий антиоксидантами і не містить добавок.

Але какао-боби повинні бути дуже ретельно перетертими, інакше наші харчові рецептори їх не сприймуть. А перетерти такі боби в домашніх умовах до потрібної консистенції досить складно. Та й натуральний якісний шоколад, відповідно, буде коштувати дорожче. Тому ми часто купуємо шоколад в мас-маркетах і не замислюємося, а що ж насправді ми їмо.

Чим же небезпечний може бути шоколад з мас-маркетів?

Бюджетний шоколад містить різні добавки: основні з них, класу Е. Є більш шкідливі для організму, є менш, наприклад, Е 466 – карбоксиметилцелюлоза, використовується для формування форми у тортів і інших кондитерських десертів. Ця речовина призводить до проблем зі шлунково-кишковим трактом (ШКТ).

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Часто в шоколад та інші солодощі кладуть барвники, підсолоджувачі та інші подібні добавки, такі як Е 177, Е 175, Е 476: вони можуть викликати не тільки проблеми з шлунково-кишковим трактом, а й алергічну реакцію. Е 476 – полігліцерил, використовується практично у всіх бюджетних шоколадних солодощах. Виробники часто говорять про те, що за допомогою такої добавки вони знижують жирність продукту.

Але річ у тім, що шоколад сам по собі жирний, тому знижувати його жирність не має сенсу – тут головне не переїдати.

А ось смак і якість при додаванні в какао-боби полігліцерилу порушуються. Також порушують технологію, текстуру, смак і шкідливі для здоров'я дешеві рослинні жири: особливо пальмова олія. Тому при покупці шоколаду звертайте увагу на упаковку: якщо там міститься безліч "Ешек", тобто добавок, замінник какао-масла або замінник какао – то такий продукт не несе ніякої користі.

Скільки натурального шоколаду можна їсти з користю?

Від самого смаку і аромату хорошого, якісного шоколаду настрій підніметься, а на обличчі з'являється посмішка. Шоколад містить триптофан, амінокислоту, яка допомагає вироблятися гормону щастя – серотоніну.

Тому в стресовій ситуації нам хочеться з'їсти шоколадку. Але шоколад досить калорійний, тому навіть якщо ви вибрали якісний шоколад з натуральних какао-бобів і какао-масла, то об'їдатися їм теж не варто.

Дорослим достатньо з'їдати не більше 50 грам на день, а дітям – не більше 25-30 грам.

Важливий момент, шоколад, як і будь-який продукт повинен бути свіжим і з'їдатися якомога швидше після приготування. Тому не варто вибирати шоколадки, строк зберігання яких по півроку і більше – там однозначно багато консервантів.

Також раніше ми писали, чому шкідливо пити каву натщесерце.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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