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Який чай найкорисніший для профілактики діабету і не тільки – дослідження

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
8 листопада, 13:00
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Зменшити запальні процеси в організмі, захистити від діабету, окислювального стресу, зміцнити імунітет допоможе чай будь-якого сорту, але особливо – зелений
Найкорисніший для профілактики діабету і не лише чай – зелений
Найкорисніший для профілактики діабету і не лише чай – зелений / Фото: Колаж: Сьогодні

Як зелений та чорний, так і червоний з білим чаї виявилися ефективними у лікуванні та профілактиці цукровий діабет. Так, про позитивний вплив чаю на організм діабетиків і не тільки пише медичний журнал Nutrients.

Як чай впливає організм, у чому користь?

Медики називають чай "елементом дієтичної терапії" при лікуванні діабету, також цей напій або добавки, що містять поліфеноли чаю, позитивно впливають на окисний статус, а також запальну та аутоімунну реакцію організму.

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Медики відзначають позитивний ефект чорного, білого, червоного і особливо зеленого чаю
Медики відзначають позитивний ефект чорного, білого, червоного і особливо зеленого чаю / Фото: Pixabay

Було зроблено висновок, що введення чаю в раціон можна полегшити деякі наслідки окислювального стресу та запалення, тим самим обмеживши їхню руйнівну дію на організм людей з діабетом. І, отже, покращивши якість їхнього життя, незалежно від типу хвороби. Тому медики рекомендують людям, генетично схильним до діабету, обов'язково включати чай до раціону . Особливо з огляду на невисоку ціну напою.

А який саме чай найкраще для профілактики діабету?

Медики відзначають позитивний ефект чорного, білого, червоного та особливо зеленого чаю . Причому зелений чай позитивно впливає на здоров'я без значних побічних ефектів.

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Проте, якщо людина вже має проблеми з печінкою плюс вона приймає гепатопротектори чи інші ліки, то зелений чай краще пити лише після консультації зі своїм лікарем.

Також ми писали, як правильно заварити смачний чай.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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