Які продукти допомагають підтримати здоров'я кишківника

Чим більше їжі, багатої на клітковину ми їмо – тим здоровіше наш кишківник. Рослинна їжа здатна збільшувати в ньому кількість корисних бактерій

Підтримати здоров'я кишечника допоможуть овочі, фрукти та інші продукти з клітковиною / Фото: unsplash.com

Змінити мікробний склад кишківника в позитивну сторону можна буквально за кілька днів, якщо додати в раціон більше клітковини. Чому так важливо, щоб наш кишківник працював без збоїв і як це зробити – з'ясували американські медики: результати їх дослідження опубліковані в журналі Nutrients.

Чому все частіше говорять про мікробіоту кишківника і що це?

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Мікробіота кишківника – це "хороші" бактерії які живуть в товстому кишківнику. Вони виконують ряд важливих для організму людини функцій. Сьогодні вчені називають мікробіоту – новим органом, гідним окремого вивчення. І, щоб склад мікробіоти був правильним, а наш кишківник працював без збоїв, важливо їсти більше клітковини.

Для здоров'я кишківника важливо їсти фрукти і овочі / Фото: Depositphotos

Адже саме від здоров'я кишківника залежить, наскільки міцна наша імунна система і не тільки. Також клітковина допомагає регулювати рівень глюкози організмом і формувати калові маси, щоб кишківник своєчасно спорожнявся.

Вчені з'ясували, що типи харчування з низьким вмістом жирів і високим вмістом клітковини мають здатність змінювати мікробний склад кишківника в позитивну сторону. Так, середземноморська дієта, яка раніше була визнана однією з найбільш корисних для здоров'я, орієнтована на рослини.

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В яких високий вміст клітковини і омега-3 жирних кислот і низький вміст тваринного білка і насичених жирів. Дотримання такого типу харчування пов'язане з підвищеним рівнем корисних бактерій в кишківнику.

Яку саме їжу потрібно їсти, щоб підтримати кишечник

Підтримують мікробіоту кишечника і навіть можуть змінити її склад в позитивну сторону за кілька днів продукти, багаті клітковиною, крохмалем, поліфенолами, флавоноїдами. Флавоноїди присутні у фруктах, овочах, бобових, ягодах, горіхах і насінні. Особливо багата на поліфеноли чорниця, яку їли учасники дослідження.

Також медики рекомендують не ігнорувати крупи, вони теж багаті клітковиною. А якщо любите хліб і макарони, то краще віддавати перевагу цільнозерновому хлібу і макаронам твердих сортів.

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