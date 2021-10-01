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СЬОГОДНІ Life Здорово

Які овочі найкраще борються із зайвою вагою і ожирінням

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
1 жовтня, 17:00
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Знизити індекс маси тіла і вивести зайвий жир здатна морква – цей овоч обійшов навіть шпинат і брокколі. Також морква допомагає попередити діабет і рак
Найкраще бореться із зайвою вагою і ожирінням морква
Найкраще бореться із зайвою вагою і ожирінням морква / Фото: freepik.com

Звичайна морква здатна допомогти швидше скинути зайві кілограми, особливо жир в області талії. До такого висновку прийшли японські вчені, результати їх дослідження опубліковані в журналі Nutrients.

Чому саме морква допоможе схуднути

Вчені досліджували взаємозв'язок між споживанням овочів, зниженням індексу маси тіла (ІМТ) і ожирінням. Медики зібрали дані харчування добровольців, у яких була зайва вага, різні ступені ожиріння, а також нормальні показники маси тіла.

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Всі вони їли не тільки моркву, а також брокколі, шпинат, інші зелені овочі (зелений перець і стручкову квасолю), гарбуз, капусту. Так, найефективнішою в плані боротьби із зайвою вагою і ожирінням виявилася морква.

Медики пояснюють це тим, що морква багата каротиноїдами та антиоксидантами, такими як β-каротин, α-каротин і β-криптоксантин. Клінічні дослідження підтвердили, що у людей з нормальним і більш низьким ІМТ вміст у крові β-каротину вище. І саме ці люди частіше включають в свій раціон саме моркву.

Чим ще корисна морква для здоров'я?

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Оскільки морква та інші овочі допомагають позбутися від зайвих кілограмів, то знижують ризики ожиріння. А ожиріння є важливим фактором, що сприяє поширенню діабету, серцево-судинних захворювань і раку в усьому світі, що призводить до зниження якості життя.

Відповідно – чим ближче ваша вага до норми, тим нижче ризик розвитку ожиріння, раку, діабету і серцево-судинних захворювань. У цьому також допоможуть інші овочі, а заощадити можна, вирощуючи овочі або як мінімум зелень – вдома.

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Цікавий момент – дослідники відзначили, що морква більше допомагає знизити обсяги жирових відкладень на талії саме у жінок, ніж у чоловіків.

Також ми писали, що морква допомагає при високому тиску.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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