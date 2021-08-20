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Які добавки замінять каву, щоб худнути і залишатися бадьорою

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
20 серпня, 13:30
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Екстракт гарцинії використовують для схуднення – ця добавка конкурує з кавою. Щоб худнути на гарцинії і не заробити безсоння, не варто її приймати ввечері
Добавки з гарцинія замінять кави, щоб худнути і залишатися бадьорою
Добавки з гарцинія замінять кави, щоб худнути і залишатися бадьорою / Фото: Колаж: Сьогодні

Худнути на гарциії камбоджійській можна також ефективно, як на каві , при цьому залишатися бадьорою, і надмірно не перезбуджувати нервову систему. Результати нового дослідження впливу гарцинії (Garcinia cambogia) на оргнаізм при схудненні опубліковані в журналі Nutrients.

Чому саме гарцинія для схуднення так популярна?

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Гарциния – одна з найбільш широко застосовуваних рослинних добавок для зниження ваги. Ця рослина має менше кофеїну, ніж інші добавки для схуднення і безпосередньо сама кава. А кофеїн, натуральний стимулятор, відомий своєю ефективністю при схудненні. Гарцинію використовують як додаткову речовину в складі комплексних добавок для схуднення, так і як єдиний компонент.

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Дослідники розглянули дану добавку, як альтернативу іншим продуктам для схуднення, що містять кофеїн. Так, гарцинія камбоджійська теж надає збудливий ефект, аналогічний кофеїну.

Але при цьому гарцинія діє, як енергетик коротший час і тому може бути кращою з-за меншої ймовірності порушення сну. Також вчені відзначили, що Garcinia cambogia (ГК), крім втрати зайвої ваги допомагає знизити запальні процеси в організмі, шкоду від окисного стресу.

Як же краще приймати гарцинію для схуднення

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Беручи до уваги ефект ГК, що викликає збудження, дослідники рекомендують приймати добавку в денний час, а не ввечері, для схуднення. Оскільки дослідження підтвердили стимулюючий ефект ГК, як добавки з ефектом втрати ваги.

Рекомендована доза добавок з гарцинією становить 750-2800 мг / день. Але перш ніж приймати будь-яку харчову добавку, слід проконсультуватися з лікарем!

Також ми писали про те, чому після дієти і тренувань вага повертається .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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