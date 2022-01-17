Які цільнозернові продукти для схуднення краще – 3 трендові суперфуди

Заміна очищеного зерна цільним допоможе схуднути, а ще запобігти діабету, раку і не тільки. Тому в раціон додайте хліб, макарони та каші із цільних зерен

Для схуднення краще їсти цільнозернові продукти, 3 трендові суперфуди - такий хліб, крупи та макарони твердих сортів / Фото: freepik.com

Як просто покращити здоров'я та схуднути – перейти з продуктів із очищеного зерна на цільнозернові. Заміна рафінованого зерна на цільне допоможе знизити ризик серйозних хронічних захворювань, пише журнал Nutrients.

У чому користь цільнозернових продуктів

У продуктах із цільного зерна високий вміст харчових волокон – саме від клітковини, відзначають дослідники, величезна користь для здоров'я. Також у цільнозернових продуктах багато інших корисних фітохімічних речовин, жирних кислот, амінокислот, вітамінів та мінералів.

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У цьому головна відмінність цільнозернового зерна від очищеного, оскільки в ньому залишаються зародки зерна і висівки (верхня оболонка зерна). Цільнозернові продукти покращують роботу кишківника, дають більш тривале почуття насичення, тому навіть "жменька зерен" зробить вас ситим на довгий час.

Крім схуднення, перехід на цільне зерно допомагає знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та раку, особливо колоректального (тобто кишківнику).

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Які продукти з цільного зерна включити до раціону?

Продукт №1 – хліб, його їдять більшість з нас – білий рафінований батон можна замінити на буханець цільнозернового хліба. Однак якщо хліб трохи темніший на вигляд, ніж традиційний білий, то він не обов'язково повністю зроблений із цільного зерна.

Ретельно перевірте список інгредієнтів, з яких хліб зроблений: у списку має бути вказано словосполучення "цілісне зерно" та його похідні. Для схуднення рекомендований хліб із пшеничного або житнього борошна.

Продукт №2 – цільнозернові крупи – цілісна пшениця, овес (не вівсяні пластівці), рис (не шліфований білий – а краще бурий), гречка. Обережніше із сортом гречки "ядриця", якщо у вас проблеми із травним трактом. При непереносимості глютена підійдуть рис, гречка, кіноа, кукурудзяна крупа.

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Макарони з твердих сортів пшениці – корисна альтернатива кашам / Фото: freepik.com

Якщо ви не дуже товаришуєте з кашами, то альтернатива – продукт № 3 – макарони з твердих сортів пшениці. Такі цільнозернові макарони відрізняються виразним коричневим відтінком. У таких макаронах більше висівок та зародків, оболонок зерна пшениці, тому і колір продукту темніший.

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