Яка дієта визнана кращою при зайвій вазі і гіпертонії

DASH-дієта, розроблена для гіпертоніків, допомагає активно худнути, знизити шкідливий холестерин, а також зменшити запальні процеси в тканинах.

Кращою при зайвій вазі й ожирінні визнана DASH-дієта / Фото: freepik.com

Цільнозернові продукти, овочі, фрукти, нежирне м'ясо, риба і молочні продукти: все це обов'язково повинно бути в раціоні охочих повернути свою вагу в норму. Результати дослідження впливу DASH-дієти на людей з метаболічним синдромом, тобто гіпертонію, зайвою вагою, підвищеним рівнем цукру в крові і т.д. опубліковані в журналі Nutrients.

DASH-дієта – що це взагалі таке?

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – диетологический підхід до лікування гіпертонії) – цей режим харчування був розроблений спеціально для людей з стійко підвищеним тиском, тобто хворих на артеріальну гіпертензію (гіпертонією).

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Пізніше стало відомо, що такий тип харчування допомагає знизити в крові вміст шкідливого холестерину, запобігти розвитку інсульту і серцевої недостатності, нормалізує вагу. також DASH-дієта визнана однією з кращих дієт для профілактики цукрового діабету.

Тобто, все вище пересіленние відхилення входять в метаболічний синдром, який спостерігається у людей із зайвою вагою і ожирінням. До розвитку цього синдрому у такої великої кількості людей призвело те, що протягом останніх десятиліть населення дотримувалося "Нездорової дієти".

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Напівфабрикати, фастфуд і цукор в харчуванні замість овочів, фруктів, насіння і нежирного м`яса ведуть до метаболічного синдрому / Фото: Pexels

Тобто люди їли мало фруктів, овочів, насіння і риби, зате багато – червоного м'яса, напівфабрикатів, насичених жирів і цукрів у всіх формах.

Які ж продукти рекомендує DASH-дієта

Цей тип харчування складно назвати саме дієтою, оскільки різкого обмеження продуктів тут немає, весь раціон продуманий і збалансований. Так, в насамперед DASH-дієта передбачає обмеження солі і тваринних жирів. Добровольці, яких "посадили" на DASH-дієти, вживали в день 2000 ккал.

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Це: 6-8 порцій цільнозернових – каші, висівки, хліб грубого помелу; 4-5 штук фруктів і овочів, 2 або менше порції нежирних м'ясних продуктів і 2-3 порції знежирених молочних продуктів.

Кінцева мета розподілу раціону полягала в тому, щоб розділити їх на три основні прийоми їжі (сніданок, обід і вечеря) і на два перекуси (вранці і ввечері). Результати такого харчування привели до поліпшень показників здоров'я та схудненню вже через 2 місяці. Але, перш ніж "сісти" на будь-яку дієту, навіть саму збалансовану, консультуйтеся з лікарем.

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