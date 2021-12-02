Як звучить оргазм – інтимні зітхання надихнули на створення музики

Енергія, темп і навіть відчуття при заняття сексом , що вилилися в оргазм, надихнули бренд секс-іграшок Lelo на цілий музичний альбом. Створено цілих 5 пісень, написаних з використанням звуків оргазмів, у співпраці з продюсером та актором Меттом Емері, пише Hypebae
Звуки цього проекту "пожертвували" добровольці – як натурали, так і ЛГБТ-пари, молодь та літні люди, які займалися сексом. Ці звуки надихнули музикантів на таку творчість – то чому б не використати створені композиції, щоб "розпалити вогонь" у відносинах, який згас?
Далі по темі
Сам продюсер зазначив, що результат бітів відображає "енергію, темп та відчуття кожного індивідуального досвіду". Композиції написані в різних жанрах, оскільки відчуття та тони від кожного записаного оргазму надихали творців треків по-різному.
Інструменти були обрані, виходячи з показників почутого, тобто звуків оргазмів. А також через аспекти мелодії чи ритму. Так, інтимне дихання відобразив саксофон, подекуди – фортепіанні пасажі чи "діалоги" між гітарами.
Також ми раніше писали, як із навіщо говорити з дітьми про інтим.
Читайте також:
- 5 міфів про ВІЛ/СНІД, які ще живі – як не заразитися та де здати тест безплатно
- Від NASA та SpaceX вимагають забезпечити астронавтам секс у космосі
- "Сатанинський" кліп української режисерки Таню Муїньо номінували на премію Греммі-2022
- У Малайзії винайшли перший у світі унісекс-презерватив. Розповідаємо, що це (фото)