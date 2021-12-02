Як звучить оргазм – інтимні зітхання надихнули на створення музики

Сексуальна близькість важлива, тому для її пропаганди бренд секс-іграшок створив музичний альбом, заснований на звуках оргазмів. Як надихнутися інтимом – у статті

Звуки інтиму надихнули на створення музики, як звучить оргазм, можна послухати та використати в інтимі / Фото: Колаж: Сьогодні

Енергія, темп і навіть відчуття при заняття сексом , що вилилися в оргазм, надихнули бренд секс-іграшок Lelo на цілий музичний альбом. Створено цілих 5 пісень, написаних з використанням звуків оргазмів, у співпраці з продюсером та актором Меттом Емері, пише Hypebae

Звуки цього проекту "пожертвували" добровольці – як натурали, так і ЛГБТ-пари, молодь та літні люди, які займалися сексом. Ці звуки надихнули музикантів на таку творчість – то чому б не використати створені композиції, щоб "розпалити вогонь" у відносинах, який згас?

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Інструменти для створення музики були вибрані, виходячи з характеристик звуків оргазмів / Фото: freepik.com

Сам продюсер зазначив, що результат бітів відображає "енергію, темп та відчуття кожного індивідуального досвіду". Композиції написані в різних жанрах, оскільки відчуття та тони від кожного записаного оргазму надихали творців треків по-різному.

Інструменти були обрані, виходячи з показників почутого, тобто звуків оргазмів. А також через аспекти мелодії чи ритму. Так, інтимне дихання відобразив саксофон, подекуди – фортепіанні пасажі чи "діалоги" між гітарами.

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