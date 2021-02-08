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Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

Сьогодні, 18:15

Відмовтеся від зволожувального крему, доглядайте за шкірою навколо очей і губ

Холод справляє негативний вплив на шкіру обличчя, вона стає сухою і лущиться. При цьому втрачає свій природний блиск і стає тьмяною. Як же правильно захистити шкіру обличчя взимку від почервоніння й обморожень – ми розпитали косметолога Марину Супрун.

Косметолог, трихолог Марина Супрун
Косметолог, трихолог Марина Супрун
Фото: instagram/cosmetolog_zaporozhye

Користуйтеся живильним, а не зволожувальним кремом

Дуже важливо, який саме крем ми накладаємо. Головне – він не має бути зволожувальним, оскільки на сильному вітрі чи морозі вся волога, якою ми наситили клітини шкіри перед виходом з дому, буде не на користь через перепад температур.

Замість зволоження ми легко можемо отримати руйнування епідермісу і навіть запалення шкіри. Наслідком будуть лущення, червоні плями, як варіант – загострення купероза / розацеа або акне.

Крем має бути живильним, підібраним за типом шкіри, або це може бути крем-епітелізант (такі креми часто призначають для відновлення після агресивних процедур хімічного пілінгу, лазерного шліфування). Вони чудово підходять для чутливої сухої і / або зневодненої шкіри.

Накладайте крем мінімум за пів години до виходу на вулицю

Наносьте крем мінімум за півгодини до виходу на вулицю
Наносьте крем мінімум за півгодини до виходу на вулицю
Фото: Depositphotos

Через густу, насичену жирами структуру "зимові" креми вбираються шкірою повільно. Тому наносити їх потрібно не безпосередньо перед виходом на вулицю, а за пів години до того. Якщо накладати крем за кілька хвилин до виходу, він не буде виконувати свої захисні функції.

Якщо світить сонце, застосуйте сонцезахисний крем

Взимку, як і влітку, незважаючи на короткий світловий день і часту похмуру погоду, УФ-промені також активні. Неправильно вважати, що взимку неможлива пігментація – можлива. Тому важливо захищати шкіру SPF-засобами не тільки влітку, а й в осінньо-зимовий період.

Різниця буде лише в показнику SPF: влітку – не менше 30, взимку можна брати полегшений варіант – 15. Однак якщо ви проходите процедури пілінгу, шліфування або активно використовуєте грубий скраб, SPF слід брати з більш високим фактором захисту.

Також жінкам, які мають активну глибоку пігментацію шкіри, варто використовувати крем з SPF 30 вже в лютому.

Використовуйте косметику без спирту

Використовуйте косметику без спирту
Використовуйте косметику без спирту
Фото: Depositphotos

Спирт зневоднює і висушує шкіру. Що сильніше шкіра зневоднена, то більше запалення всередині клітини, подразнення шкіри і стрес. Вона стає ще більш чутлива до будь-яких змін довкілля, зокрема до перепадів температури.

Користуйтеся гігієнічною помадою

Користуйтеся гігієнічною помадою
Користуйтеся гігієнічною помадою
Фото: Pixabay

Гігієнічна помада, особливо та, яка не містить щільних пігментів, шимеру та іншого, як і крем-епітелізант, захищає чутливу і тонку шкіру губ від зневоднення, пересихання і появи тріщин. Більш органічний склад і більші щільність та густина таких помад-бальзамів означатиме кращий захист шкіри.

Використовуйте спеціальний крем для повік

У багатьох жінок із сухою шкірою, особливо тих, хто має атопічний дерматит, крім частих зон лущення – щік, губ, страждає шкіра повік і всієї періорбітальной (навколоочної) зони. Лущення і почервоніння – часті супутники, особливо в місцях корекції лінії брів, оскільки часто ми травмуючи це місце механічно, усуваючи неактуальні волосинки, а також біля кутиків очей і безпосередньо самих повік.

Цю зону також можна і потрібно захищати. Оскільки шкіра в періорбітальній зоні більш тонка і ніжна й не має активних сальних залоз, як у Т-зоні, наприклад, є спеціальні креми і креми-бальзами з речовинами, що захищають і обволікають шкіру. Також можна дібрати крем для очей, який буде добре живити і захищати шкіру.

Замініть скраб пілінгом

Замініть скраб пілінгом
Замініть скраб пілінгом
Фото: Depositphotos

Скраб – це засіб з умовно великими абразивними частинками, які в процесі масажу шліфують і відлущують ороговілі клітини шкіри, роблять її більш ніжною й оновленою. Однак взимку, тим паче для чутливої, подразненої сухої шкіри, це засіб є занадто грубим і травматичним.

Скраб у такому разі краще замінити на гомаж – дрібнодисперсні частинки, з меншим травматичним впливом, а сама консистенція і основа, в якій вони перебувають, більш поживна і делікатна щодо шкіри.

Як правильно готуватися до косметологічних процедур взимку

Варто звернути увагу також на суто осінньо-зимові процедури: хімічний пілінг, алмазне або лазерне шліфування. До процедур слід готуватися заздалегідь, враховувати всі особливості й тип шкіри, а також розуміти: що більш чутлива і зневоднена шкіра в момент процедури, то важче проходитиме відновлення, з тривалим реабілітаційним періодом, з можливими почервоніннями, запаленнями тощо.

Слід розуміти, що чим сильніше ми стимулюємо епідерміс до оновлення, тим краще маємо доглядати за шкірою до і після таких процедур, щоб вона мала ресурси на це оновлення і нормалізацію потому.

Треба переглянути засоби домашнього догляду і звернутися по консультацію до косметолога, щоб, проаналізувавши стан шкіри, підібрати актуальний і правильний догляд у зимовий період, а також підготувати шкіру до подальших втручань. Особливо якщо ви плануєте проводити їх самостійно.

Раніше ми розповідали, коли краще фарбувати волосся в лютому за місячним календарем.

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Джерело: Сьогодні
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