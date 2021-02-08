Як захистити обличчя від морозу: 8 правил
Відмовтеся від зволожувального крему, доглядайте за шкірою навколо очей і губ
Холод справляє негативний вплив на шкіру обличчя, вона стає сухою і лущиться. При цьому втрачає свій природний блиск і стає тьмяною. Як же правильно захистити шкіру обличчя взимку від почервоніння й обморожень – ми розпитали косметолога Марину Супрун.
Дуже важливо, який саме крем ми накладаємо. Головне – він не має бути зволожувальним, оскільки на сильному вітрі чи морозі вся волога, якою ми наситили клітини шкіри перед виходом з дому, буде не на користь через перепад температур.
Замість зволоження ми легко можемо отримати руйнування епідермісу і навіть запалення шкіри. Наслідком будуть лущення, червоні плями, як варіант – загострення купероза / розацеа або акне.
Крем має бути живильним, підібраним за типом шкіри, або це може бути крем-епітелізант (такі креми часто призначають для відновлення після агресивних процедур хімічного пілінгу, лазерного шліфування). Вони чудово підходять для чутливої сухої і / або зневодненої шкіри.
Через густу, насичену жирами структуру "зимові" креми вбираються шкірою повільно. Тому наносити їх потрібно не безпосередньо перед виходом на вулицю, а за пів години до того. Якщо накладати крем за кілька хвилин до виходу, він не буде виконувати свої захисні функції.
Взимку, як і влітку, незважаючи на короткий світловий день і часту похмуру погоду, УФ-промені також активні. Неправильно вважати, що взимку неможлива пігментація – можлива. Тому важливо захищати шкіру SPF-засобами не тільки влітку, а й в осінньо-зимовий період.
Різниця буде лише в показнику SPF: влітку – не менше 30, взимку можна брати полегшений варіант – 15. Однак якщо ви проходите процедури пілінгу, шліфування або активно використовуєте грубий скраб, SPF слід брати з більш високим фактором захисту.
Також жінкам, які мають активну глибоку пігментацію шкіри, варто використовувати крем з SPF 30 вже в лютому.
Спирт зневоднює і висушує шкіру. Що сильніше шкіра зневоднена, то більше запалення всередині клітини, подразнення шкіри і стрес. Вона стає ще більш чутлива до будь-яких змін довкілля, зокрема до перепадів температури.
Гігієнічна помада, особливо та, яка не містить щільних пігментів, шимеру та іншого, як і крем-епітелізант, захищає чутливу і тонку шкіру губ від зневоднення, пересихання і появи тріщин. Більш органічний склад і більші щільність та густина таких помад-бальзамів означатиме кращий захист шкіри.
У багатьох жінок із сухою шкірою, особливо тих, хто має атопічний дерматит, крім частих зон лущення – щік, губ, страждає шкіра повік і всієї періорбітальной (навколоочної) зони. Лущення і почервоніння – часті супутники, особливо в місцях корекції лінії брів, оскільки часто ми травмуючи це місце механічно, усуваючи неактуальні волосинки, а також біля кутиків очей і безпосередньо самих повік.
Цю зону також можна і потрібно захищати. Оскільки шкіра в періорбітальній зоні більш тонка і ніжна й не має активних сальних залоз, як у Т-зоні, наприклад, є спеціальні креми і креми-бальзами з речовинами, що захищають і обволікають шкіру. Також можна дібрати крем для очей, який буде добре живити і захищати шкіру.
Скраб – це засіб з умовно великими абразивними частинками, які в процесі масажу шліфують і відлущують ороговілі клітини шкіри, роблять її більш ніжною й оновленою. Однак взимку, тим паче для чутливої, подразненої сухої шкіри, це засіб є занадто грубим і травматичним.
Скраб у такому разі краще замінити на гомаж – дрібнодисперсні частинки, з меншим травматичним впливом, а сама консистенція і основа, в якій вони перебувають, більш поживна і делікатна щодо шкіри.
Варто звернути увагу також на суто осінньо-зимові процедури: хімічний пілінг, алмазне або лазерне шліфування. До процедур слід готуватися заздалегідь, враховувати всі особливості й тип шкіри, а також розуміти: що більш чутлива і зневоднена шкіра в момент процедури, то важче проходитиме відновлення, з тривалим реабілітаційним періодом, з можливими почервоніннями, запаленнями тощо.
Слід розуміти, що чим сильніше ми стимулюємо епідерміс до оновлення, тим краще маємо доглядати за шкірою до і після таких процедур, щоб вона мала ресурси на це оновлення і нормалізацію потому.
Треба переглянути засоби домашнього догляду і звернутися по консультацію до косметолога, щоб, проаналізувавши стан шкіри, підібрати актуальний і правильний догляд у зимовий період, а також підготувати шкіру до подальших втручань. Особливо якщо ви плануєте проводити їх самостійно.
Раніше ми розповідали, коли краще фарбувати волосся в лютому за місячним календарем.
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